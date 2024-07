Museu Ciência e Vida, em Duque de Caxias - Divulgação

Museu Ciência e Vida, em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 15/07/2024 17:24

Duque de Caxias - No dia 18 de julho, das 9h às 16h, acontecerá a III Conferência Municipal de Turismo de Duque de Caxias, no auditório do Museu Ciência e Vida, localizado na Rua Ailton da Costa, s/nª, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, em Duque de Caxias.

A Conferência vai eleger os representantes da Sociedade Civil que ocuparão as cadeiras do Conselho Municipal de Turismo de Duque de Caxias para o biênio 2024-2026. Serão oito conselheiros eleitos, representantes da Sociedade Civil que, junto ao Poder Público, ficarão responsáveis por elaborar novas políticas públicas para fomentar a área de Turismo no município. Além da eleição, a programação vai contar com a palestra “A Importância do Plano Municipal de Turismo para o Desenvolvimento do Setor”, ministrada pela professora Isabela Fogaça, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ.

Veja a programação completa:

- Das 9h às 10h: Credenciamento e Inscrição Extraordinária de Eleitores;

- 10h: Abertura da III Conferência Municipal de Turismo de Duque de Caxias e Composição da Mesa;

- 10h15: Leitura e Aprovação do Regimento da III Conferência Municipal de Turismo de Duque de Caxias;

- 10h45: Palestra “A Importância do Plano Municipal de Turismo para o Desenvolvimento do Setor”, com a professora Isabela Fogaça, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ;

- 11h45: Intervalo e Coffee Break;

- 12h45: Apresentação dos Candidatos;

- 13h45: Início da Eleição (Votação);

- 14h45: Término da Eleição e Apuração dos Votos;

- 15h30: Proclamação do Resultado dos Conselheiros Eleitos e Certificação dos Conselheiros para o biênio 2024-2026;

- 16h: Encerramento.