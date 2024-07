Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 15/07/2024 17:14

Duque de Caxias - O Teatro Municipal Raul Cortez vai receber, em julho, a peça “As Aventuras de Emília”, que vai mostrar a saga da boneca falante e do amigo Visconde de Sabugosa para defender o mundo das fábulas do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Já o espetáculo de dança e teatro “Insetopia” mergulha na jornada de Ozzy, a formiga, em busca de novas aventuras além do seu formigueiro.

A comédia fica a cargo dos humoristas Ranther Melo, Felipe Ferreira, Yas Fiorelo, Bruna Campello, Paulo Franco e Rodrigo Dionarpe com “Eu Rio – o Festival de Comédia Carioca”. O comediante Felipe Ferreira também se apresenta em outro espetáculo, no show de humor “Desfazendo Ideias”.

Ainda na programação de julho, o público da Praça do Pacificador vai poder assistir de graça a apresentação, com o palco aberto, da Orquestra Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais, em homenagem aos 80 anos do município de Duque de Caxias.

Veja a programação completa:

Sonhos Conectados: Uma Dança entre Brasil e China

Data: 12 de julho (sexta-feira)

Horário: 19h

Ingressos: entrada franca (distribuição de senhas uma hora antes).

Baile de Inverno na Ponta dos Pés, um Universo de Poesia

Data: 13 de julho (sábado)

Horário: 19h

Espetáculo fechado.

As Aventuras de Emília

Data: 20 de julho (sábado)

Horário: 16h

Ingressos: a partir de R$ 20,00.

Desfazendo Ideias: Stand Up Comedy com Felipe Ferreira

Data: 20 de julho (sábado)

Horário: 20h

Ingressos: a partir de R$ 25,00.

Bluey no Teatro

Data: 21 de julho (domingo)

Horário: 17h

Ingressos: a partir de R$ 20,00.

Insetopia – Recicle e Dance

Datas: 24 e 25 de julho (quarta e quinta-feira)

Horário: 19h

Ingressos: a partir de R$ 40,00.

Eu Rio – o Festival de Comédia Carioca

Data: 26 de julho (sexta-feira)

Horário: 20h

Ingressos: a partir de R$ 25,00.

Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais – Uma homenagem ao Município de Duque de Caxias pelo seu 80ª aniversário

Data: 27 de julho (sábado)

Horário: 18h

Ingressos: gratuito (palco aberto).

Espetáculo de Encerramento – Cultura que Transforma

Data: 31 de julho (quarta-feira)

Horário: 17h30

Ingressos: entrada franca (distribuição de senhas uma hora antes).

Os ingressos estão disponíveis para compra pelo link: https://linktr.ee/Teatroraulcortez

O Teatro Municipal Raul Cortez fica localizado na Praça do Pacificador, s/n° Centro, Duque de Caxias – RJ.

A programação está sujeita a alteração.