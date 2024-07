Caxias tem o maior número de voluntários de Defesa Civil no estado - Divulgação

Caxias tem o maior número de voluntários de Defesa Civil no estadoDivulgação

Publicado 18/07/2024 11:37

Duque de Caxias - Realizando cursos e treinamento de voluntários durante o ano inteiro, a Defesa Civil de Duque de Caxias conta hoje com mais de 10 mil moradores cadastrados na Rede Brasileira de Voluntários. Eles contribuem regularmente com agentes de Defesa Civil nas ações preventivas em comunidades, unidades de ensino e empresas, repassando as orientações recebidas nas capacitações aos moradores, relacionadas a eventos como inundações, enchentes, deslizamentos, incêndios, primeiros socorros e prevenção de acidentes. Colaboram também em atividades culturais e educativas.

Para se cadastrar como voluntário da Defesa Civil, o interessado deve acessar o site da Rede Bravo – www.sistematica.info/redebravo. Em seguida, clicar em "Seja Voluntário" e preencher com seus dados. Depois, acessar o botão "Deseja se vincular em qual rede", selecionar a rede municipal, o estado e o grupo de proteção comunitária do seu bairro.

Os voluntários colaboram ainda nos Núcleos Comunitários de proteção e Defesa Civil – NUPDECs, implantados em áreas consideradas de risco nos quatro distritos. Os moradores também podem receber alertas da Defesa Civil via SMS. Bastar enviar o CEP da rua em que mora para o número 40199.

O município conta com 10.555 mil voluntários cadastrados. Entre os grupos de apoio estão a Cruz Vermelha Brasileira, Escoteiros, Desbravadores, Associação de Paraquedistas do Brasil, Corpo de Bombeiro Voluntário, LBV, e o Grupo de Resgatistas. O órgão é ligado à Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil. O Rio de Janeiro conta com 5.456 voluntários cadastrados na Rede Bravo e Nova Iguaçu é o terceiro município, com 2.594 inscritos.