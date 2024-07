Mosquito é transmissor do vírus da dengue - Pixabay

Mosquito é transmissor do vírus da denguePixabay

Publicado 18/07/2024 11:44

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ) da Secretaria Municipal de Saúde, promove, nesta sexta-feira (19/07), no bairro Pilar, mais um mutirão de combate à Dengue, Zika e Chikungunya, bem como de vacinação de cães e gatos contra a raiva animal.

Das 9h às 12h, as equipes de combate ao mosquito Aedes Aegypti estarão na localidade conhecida como Berra Boi (Av. Teresa Cristina com a Rua Pará). A ação contará com carros fumacê, equipe de difícil acesso (telas de Caixa d’água), equipe de pontos estratégicos (Borracheiros, Galpões e Ferros-Velhos), equipe de desratização, Vigiágua, visita domiciliar, além de atividades educativas de prevenção e combate ao mosquito, com a presença do Núcleo de Educação e Laboratório Entomológico. Serviços de saúde, como aferição de pressão arterial e de glicose, também serão oferecidos no local.

Na mesmo dia, uma equipe de vacinação antirrábica estará no bairro Parque Duque, no Largo da Santa Marta, das 8h às 12h, com serviço de imunização de cães e gatos contra a raiva animal.

Disque Dengue

A Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses do município de Duque de Caxias tem como função a execução das ações, atividades e estratégias de vigilância, prevenção e controle de zoonoses, de relevância para a saúde pública no município. O atendimento ao público acontece através do Whatsapp do Disque Dengue: (21) 2342-1810, ou presencial, na sede da Superintendência, localizada na Av. Actura, nº 30 - Campos Elíseos, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. O contato por e-mail pode ser feito através do endereço eletrônico: disquedenguedc@gmail.com.