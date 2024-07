Multidão acompanha ato de Bolsonaro com Netinho Reis em Caxias - Reprodução redes sociais

Publicado 18/07/2024 21:06

Duque de Caxias - Milhares de pessoas acompanharam na tarde desta quinta-feira, 18, a caminhada com o pré-candidato do MDB à prefeitura de Duque de Caxias, Netinho Reis, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, no Centro do município localizado na Baixada Fluminense. Durante o ato, Bolsonaro elogiou sua gestão à frente da presidência da República e os recursos destinados para o estado fluminense.



"Durante a gestão Bolsonaro, Duque de Caxias foi a cidade que mais recebeu verbas. Estamos aqui em agradecimento", discursou Washington Reis, ex-prefeito de Caxias e atual secretário estadual de Transportes.

Importantes nomes do PL fluminense estiveram presentes no evento, como o presidente da sigla no estado, o deputado federal Altineu Côrtes, e o senador Flávio Bolsonaro.

O compromisso no município faz parte de um périplo do ex-mandatário por cidades do Rio para alavancar o nome de aliados postulantes aos Executivos locais. A estratégia de campanha foi acertada no fim do mês passado em uma reunião em Brasília, com a participação do tio de Netinho, Washington Reis, e os filhos de Bolsonaro, Flávio e Eduardo.

A Baixada Fluminense é uma das principais cidades de Jair Bolsonaro no estado do Rio. Com densidade demográfica, enorme contingente de evangélicos, a região tem peso decisivo para a hegemonia bolsonarista no estado.