Novo sistema vai melhorar fornecimento de água na Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 18/07/2024 11:57 | Atualizado 18/07/2024 12:04

Duque de Caxias - Com o objetivo de melhorar o abastecimento de água em áreas de difícil acesso na Baixada Fluminense, especialmente em regiões elevadas e morros, 40 novos sistemas de bombeamento serão implantados em oito cidades da região até dezembro. A iniciativa da Águas do Rio vai beneficiar diretamente mais de 100 mil moradores de oito cidades, inclusive, em Duque de Caxias.

Os equipamentos são do modelo contêiner, e dez deles já estão na fase de implementação. A escolha dos endereços foi feita a partir de um minucioso estudo da concessionária. Nesta primeira etapa, as bombas estão sendo instaladas na Vila Centenário, Vila São Sebastião e Circular, em Duque de Caxias.

“Desde o início da concessão, apenas na Baixada Fluminense, mais de 133 mil pessoas passaram a ter acesso à água tratada pela primeira vez. Isso é um reflexo das nossas ações para transformar a realidade dessa região que sofre com problemas históricos de abastecimento. Com a implantação desses novos sistemas, vamos permitir que cada vez mais pessoas tenham acesso a serviços essenciais, tornando a vida diária mais prática e melhorando as condições sanitárias dessas comunidades", ressaltou Felipe Vazquez, gerente de Operações da concessionária.

Com isso, moradores que vivem em áreas mais elevadas terão acesso à água tratada e encanada de forma regular, deixando de lado baldes e galões para auxiliar em tarefas do cotidiano.