Caxias Shopping recebe Festival D'Itália de 26 a 28 de julho - Divulgação

Caxias Shopping recebe Festival D'Itália de 26 a 28 de julhoDivulgação

Publicado 18/07/2024 21:29

Duque de Caxias - De 26 a 28 de julho, o Caxias Shopping vai receber o Festival D'Itália, um evento inédito na região, que promete agitar a Baixada Fluminense com uma vibrante celebração da cultura italiana. Com entrada gratuita, o festival acontecerá das 11h às 23h nos dias 26 e 27 (sexta e sábado), e das 12h às 22h no dia 28 (domingo).

A programação cultural será um espetáculo à parte, encantando o público com uma variedade de apresentações de dança e música italiana. Desde as tradicionais Tarantella e Siciliana até performances contemporâneas. As apresentações musicais, que contarão com solos e grupos, terão início às 16h nos dias 26 e 27, e às 15h no dia 28.

A gastronomia será outro grande destaque do evento. Chefs renomados e restaurantes locais prepararão uma variedade de pratos típicos italianos, como risotos, lasanhas, polentas, pizzas, massas frescas e doces regionais. Para complementar, haverá uma seleção de vinhos para degustação, garantindo uma experiência culinária autêntica e inesquecível.



SERVIÇO - Festival D'Itália no Caxias Shopping

DATA: 26, 27 e 28 de julho

Horários:

26 e 27 de julho (sexta e sábado): das 11h às 23h

28 de julho (domingo): das 12h às 22h

Programação:

Dia 26

16:00 E la nave va

17:20 Grupo Tarantella - Dias de Dança

18:20 Trio Volare

20:10 Grupo Tarantella - Dias de Dança

20:40 E la nave va

21:30 Grupo Tarantella - Dias de Dança

22:30 Grupo Tarantella - Dias de Dança

22:50 Trio Volare



Dia 27

16:00 Mauricio Gielman

17:50 Grupo Tarantella - Dias de Dança

18:20 E la nave va

20:10 Grupo Tarantella - Dias de Dança

20:40 E la nave va

21:30 Grupo Tarantella - Dias de Dança

22:30 Grupo Tarantella - Dias de Dança

22:50 E la nave Va



Dia 28

14:00 Trio Volare

15:20 Grupo Tarantella - Dias de Dança

16:20 E la nave va

18:10 Grupo Tarantella - Dias de Dança

18:40 Trio Volare

19:30 Grupo Tarantella - Dias de Dança

20:40 Grupo Tarantella - Dias de Dança

21:00 E la nave va



Local: Estacionamento B - Entrada Principal

EVENTO GRATUITO