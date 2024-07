Programa Tarifa Zero para ônibus começa a funcionar em Caxias - Divulgação

Programa Tarifa Zero para ônibus começa a funcionar em CaxiasDivulgação

Publicado 23/07/2024 18:38

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias deu início, na última segunda-feira (22/07), no bairro Capivari, ao funcionamento da primeira linha do Programa Tarifa Zero. Através da iniciativa, dois ônibus farão o itinerário gratuitamente, ligando os bairros do Capivari à Figueira, de domingo a domingo, das 5h às 22h.

Os veículos circularão com intervalos de 45 minutos a uma hora e qualquer pessoa poderá utilizar a nova linha. Outros bairros do município também serão beneficiados com o ônibus tarifa zero, facilitando a mobilidade e a vida de todos que dependem do transporte público diariamente.

A linha Capivari x Figueira passará pelas seguintes vias: Estrada São Lourenço, Avenida Tereza Cristina, Estrada Velha do Pilar, Avenida Aníbal Benévolo e Avenida Mascarenhas de Moraes.