Duque de Caxias realiza ações de prevenção às hepatites viraisDivulgação

Publicado 22/07/2024 17:02

Duque de Caxias - Para marcar o Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais, celebrado em 28 de julho, a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias promove, por meio do Programa Municipal de IST/AIDS e Hepatites Virais, ações educativas e diagnósticas em unidades de saúde dos quatro distritos. As equipes de saúde vão oferecer à população a realização de testes rápidos de Hepatite B e C, vacinação contra Hepatite B, distribuição de materiais informativos e preservativos.



As atividades da campanha Julho Amarelo acontecem nas seguintes unidades:

* UPH Imbariê – dia 22/07, das 9h às 11h

Rua Santa Catarina, s/nº - Imbariê (3º Distrito)

* UPH Campos Elíseos – dia 23/07, das 9h às 12h

Av. Actura, n. 333 – Campos Elíseos (2º Distrito)

* UPH Pilar – dia 24/07, das 9h às 12h

Rua Carlos Avelar, s/nº - Pilar (2º Distrito)

* UPH Xerém – dia 25/07, das 9h às 12h

Av. Nóbrega Ribeiro, s/nº - Xerém (4º Distrito)

* UPH Saracuruna – dia 26/07, das 9h às 12h

Av. Presidente Roosevelt - Parque Uruguaiana (2º Distrito)

* Pátio do Restaurante do Povo – dia 02/08, das 10h às 15h

Rua Frei Fidélis, s/nº - Centro (1º Distrito).



Atendimento na Rede Municipal de Saúde

Para facilitar o acesso da população ao diagnóstico durante o ano todo, a Secretaria de Saúde de Duque de Caxias oferece o serviço gratuito em cinco Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) para HIV, Sífilis e Hepatites Virais. Os testes rápidos são muito práticos e totalmente confiáveis, realizados com a coleta de uma gota de sangue da ponta do dedo, e o resultado é liberado na hora.

Os CTAs funcionam de segunda a sexta, nos quatro distritos: CMSDC (2ª a 6ª feira, das 8h às 16h); UPH Campos Elíseos (3ª e 4ª feira, das 8h às 16h); UPH Saracuruna (informações na unidade); UPH Pilar (2ª a 6ª feira, das 8h às 16h); UPH Imbariê (2ª, 3ª e 4ª feira, das 8h às 16h); e UPH Xerém (2ª e 6ª feira, das 8h às 16h).