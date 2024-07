'Altura Suficiente' faz duas apresentações no Teatro Firjan SESI Caxias - Stephany Lopez/Divulgação

'Altura Suficiente' faz duas apresentações no Teatro Firjan SESI CaxiasStephany Lopez/Divulgação

Publicado 19/07/2024 17:05 | Atualizado 19/07/2024 17:05

Duque de Caxias - Os alunos da primeira Turma de Formação em Teatro da Escola Popular de Teatro da Baixada celebram a conclusão do curso com duas apresentações do espetáculo "Altura Suficiente". As apresentações acontecerão no dia 21 de julho às 18h e no dia 22 de julho às 20h no Teatro Firjan SESI Caxias, em Duque de Caxias.



A partir de histórias reais acontecidas nos trens do Rio de Janeiro, “Altura Suficiente” reflete sobre as diferentes relações sociais presentes nos vagões, trilhos e estações ferroviárias, denunciando os tantos problemas que afetam diariamente a vida de milhares de cidadãos e valorizando essa gente batalhadora que, apesar dos contratempos, não perde a alegria e a vontade de seguir em frente.



Com dramaturgia criada coletivamente pelos alunos da turma de Formação em Teatro e direção dos professores Vinicius Baião e Higor Nery, o elenco é formado por Cleyton Rothier, Fabi Soares, Hugo Semc, Ivy, Junior Smith, Márcio Foxx, Marcio Rufino, Maria Esther, Pamela Morena, Phelipe Pires, Raphaela Prado, Vinícius S., Ygor Rocha e Zo Monteiro. O espetáculo tem como mote principal a notícia da morte de Adílio Cabral dos Santos, um vendedor de doces e balas nos trens, que foi atropelado por um maquinista, resultando em seu corpo sendo estendido nos trilhos enquanto outros vagões passavam por cima para não interromper o fluxo de pessoas no horário de pico. A tragédia, ocorrida em 2015, foi notícia por poucos dias, até que em 2024, os alunos da Escola Popular de Teatro da Baixada decidiram recontar a história de Adílio para denunciar as questões sociais que impactam o cotidiano dos usuários dos trens.

'Altura Suficiente' faz duas apresentações no Teatro Firjan SESI Caxias Stephany Lopez/Divulgação



A turma de Formação em Teatro da Escola Popular de Teatro da Baixada teve duração de um ano e contou com disciplinas como História do Teatro, Expressão Corporal, Expressão Vocal, Interpretação e Vivências Artísticas.



O INSTITUTO CULTURAL CERNE E A ESCOLA POPULAR DE TEATRO DA BAIXADA



A Cia Cerne sempre teve um histórico de luta pela valorização da cultura periférica e pela redução dos impactos da hegemonia cultural que centraliza as ações de cultura, lazer e desenvolvimento social em áreas afastadas da Baixada Fluminense. O sonho de transformar a realidade de São João de Meriti e cidades vizinhas é antigo e, nos últimos anos, vem se tornando realidade.



Fundado há 3 anos, o Instituto Cultural Cerne, criado em 2020, é uma instituição sem fins lucrativos que representa a Cia Cerne no desenvolvimento de ações com o intuito de fomentar, difundir e promover a cultura na Baixada. Em 2023, o Instituto inaugurou a Escola Popular de Teatro da Baixada, contando com a parceria e fomento de instâncias do poder público e privado para o desenvolvimento de diversas ações para toda a comunidade. Desde sua inauguração, a escola já promoveu cursos de produção, direção teatral, dramaturgia e interpretação para adultos, crianças e adolescentes.



SERVIÇO - ALTURA SUFICIENTE



Dia 21 de julho de 2024, domingo, às 18h



Dia 22 de julho de 2024, segunda-feira, às 20h.



Local: Teatro Firjan SESI Caxias (R. Artur Neiva, 100 - Circular, Duque de Caxias)



Classificação indicativa: Livre



Duração: 50 minutos



Gênero: Drama





FICHA TÉCNICA:



Dramaturgia: Criação Coletiva



Direção: Vinicius Baião e Higor Nery



Elenco: Cleyton Rothier, Fabi Soares, Hugo Semc, Ivy, Junior Smith, Márcio Foxx, Marcio Rufino, Maria Esther, Pamela Morena, Phelipe Pires, Raphaela Prado, Vinícius S., Ygor Rocha e Zo Monteiro.



Concepção de Figurino: Higor Nery



Preparação Corporal e Direção de Movimento: Gabriela Luiz e Higor Nery



Direção Musical: Beto Gaspari



Operação de Luz: Vinicius Baião



Fotos: Stephany Lopez



Realização: Instituto Cultural Cerne, através da Escola Popular de Teatro da Baixada



Parceria: Firjan-SESI A turma de Formação em Teatro da Escola Popular de Teatro da Baixada teve duração de um ano e contou com disciplinas como História do Teatro, Expressão Corporal, Expressão Vocal, Interpretação e Vivências Artísticas.A Cia Cerne sempre teve um histórico de luta pela valorização da cultura periférica e pela redução dos impactos da hegemonia cultural que centraliza as ações de cultura, lazer e desenvolvimento social em áreas afastadas da. O sonho de transformar a realidade de São João de Meriti e cidades vizinhas é antigo e, nos últimos anos, vem se tornando realidade.Fundado há 3 anos, o Instituto Cultural Cerne, criado em 2020, é uma instituição sem fins lucrativos que representa a Cia Cerne no desenvolvimento de ações com o intuito de fomentar, difundir e promover a cultura na Baixada. Em 2023, o Instituto inaugurou a Escola Popular de Teatro da Baixada, contando com a parceria e fomento de instâncias do poder público e privado para o desenvolvimento de diversas ações para toda a comunidade. Desde sua inauguração, a escola já promoveu cursos de produção, direção teatral, dramaturgia e interpretação para adultos, crianças e adolescentes.Dia 21 de julho de 2024, domingo, às 18hDia 22 de julho de 2024, segunda-feira, às 20h.Local: Teatro Firjan SESI Caxias (R. Artur Neiva, 100 - Circular, Duque de Caxias)Classificação indicativa: LivreDuração: 50 minutosGênero: DramaDramaturgia: Criação ColetivaDireção: Vinicius Baião e Higor NeryElenco: Cleyton Rothier, Fabi Soares, Hugo Semc, Ivy, Junior Smith, Márcio Foxx, Marcio Rufino, Maria Esther, Pamela Morena, Phelipe Pires, Raphaela Prado, Vinícius S., Ygor Rocha e Zo Monteiro.Concepção de Figurino: Higor NeryPreparação Corporal e Direção de Movimento: Gabriela Luiz e Higor NeryDireção Musical: Beto GaspariOperação de Luz: Vinicius BaiãoFotos: Stephany LopezRealização: Instituto Cultural Cerne, através da Escola Popular de Teatro da BaixadaParceria: Firjan-SESI