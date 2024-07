Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais fará apresentação gratuita. - Ricardo Borges/Marinha do Brasil

Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais fará apresentação gratuita.Ricardo Borges/Marinha do Brasil

Publicado 24/07/2024 17:14

Duque de Caxias - Em homenagem aos 80 anos da cidade de Duque de Caxias, a Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) realizará uma apresentação especial, gratuita e aberta à população, neste sábado, 27 de julho, às 18h, na Praça do Pacificador, em frente ao Teatro Municipal Raul Cortez.

Os militares músicos (dois regentes, 77 executantes e um coro de 25 vozes) prometem emocionar o público com um concerto de aproximadamente duas horas, recheado de grandes sucessos nacionais e internacionais, projeções em telão e a participação das tradicionais gaitas de fole do CFN.

A Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais é conhecida pelo seu variado repertório, alta qualidade musical e diversas apresentações marcantes no Brasil e no exterior. Nesse concerto, além de conhecer um pouco mais o trabalho da Banda, o público terá a oportunidade de relembrar momentos importantes da história do Brasil e desses 80 anos do município de Duque de Caxias.

Serviço

Apresentação gratuita da Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais

Data: sábado (27/07).

Horário: a partir das 18h.

Local: Praça do Pacificador, Centro, Duque de Caxias-RJ