Firjan SENAI Caxias oferece 140 vagas gratuitas em sete cursosDivulgação

Publicado 24/07/2024 17:09

Duque de Caxias - A Firjan Caxias e Região está com inscrições abertas para sete cursos gratuitos com um total de 140 vagas. As aulas são presenciais e serão iniciadas a partir de 29 de julho, e as inscrições devem ser feitas exclusivamente na sede da Firjan SENAI SESI Caxias (Rua Arthur Neiva, 100, Centro).

São 20 vagas para cada cursos: Assistente de produção industrial, Operador de máquinas operatrizes, Almoxarife, Assistente de operações em logística, Operador de processos na indústria de plástico, Desenvolvedor de projetos Maker em FabLab, Assistente de controle de qualidade.

Os requisitos dependem de cada curso, que variam entre idade e escolaridade mínima. É preciso levar documentos originais e cópias do RG, CPF, comprovante de escolaridade e comprovante de residência.

Outras informações e as inscrições estão disponíveis na sede da Firjan SENAI SESI Caxias (Rua Arthur Neiva, 100, Centro). O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h30, e aos sábados das 8h às 11h30.

Confira abaixo os requisitos básicos:

- Assistente de produção industrial (29/7/24 a 20/12/24) e Operador de máquinas operatrizes (5/8/24 a 23/3/25): Idade mínima de 18 anos e a partir do 7º ano do Ensino Fundamental. Manhã, das 8h às 12h.

- Almoxarife (29/7/24), Assistente de operações em logística (26/8/24 a 30/10/24): Idade mínima de 16 anos e a partir do 7º ano do Ensino Fundamental. Tarde, das 13h às 17h.

- Operador de processos na indústria de plástico (29/7/24 a 2/12/24): Idade mínima de 18 anos e Ensino Fundamental completo. Noite, 18h às 22h.

- Desenvolvedor de projetos Maker em FabLab (26/8/24 a 30/11/24): Idade mínima de 16 anos e que estejam cursando o Ensino Médio. Tarde, 13h às 17h.

- Assistente de controle de qualidade (31/7/24 a 10/10/24): Idade mínima de 16 anos e Ensino Fundamental completo. Tarde, 13h às 17h.