Caxias Shopping reúne dois eventos de adoção pet no sábado - Divulgação

Caxias Shopping reúne dois eventos de adoção pet no sábadoDivulgação

Publicado 23/07/2024 18:51

Duque de Caxias - O Caxias Shopping, empreendimento administrado pela ALLOS, em parceria com a ONG Gatinhos da Praça, realizará mais uma edição da Feira de Adoção Pet no próximo sábado, dia 27 de julho.

Para essa edição, a ONG reunirá cerca de 11 gatinhos resgatados das ruas, todos prontos para encontrar um novo lar. Os interessados em adotar um bichinho devem ser maiores de 18 anos e apresentar identidade, CPF e comprovante de residência.

Além disso, todos os candidatos passarão por uma entrevista com os organizadores para garantir que os animais sejam adotados por lares responsáveis e amorosos. A instituição garante, ainda, a castração gratuita para todos os gatos adotados no evento, quando atingirem a idade mínima para o procedimento.

Também no dia 27, cerca de 15 cachorros que perderam seus tutores em meio à catástrofe climática do Rio Grande do Sul poderão ser adotados no Caxias Shopping. A campanha Adote um Pet Gauchinho quer achar uma nova família para os bichinhos no Rio de Janeiro e conta com cães de diversas idades, desde filhotes até idosos com mais de 7 anos. A maioria dos animais não tem raça definida.

As duas ações de adoção pet acontecem das 10h às 14h, no Parcão, espaço localizado no segundo piso do shopping, projetado especialmente para a socialização e diversão dos pets, equipado com filtro de água, cantinho pipidog com tapete higiênico e suporte com saquinhos catacaca.



SERVIÇO – FEIRA PET CAXIAS SHOPPING E ADOTE UM PET GAUCHINHO

Data: 27/07 (sábado)

Horário: 10h às 14h

Local: Parcão - segundo piso, ao lado da Americanas Express

Evento Gratuito