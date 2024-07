Último dia de matrículas para cursos profissionalizantes da Faetec - Divulgação

Último dia de matrículas para cursos profissionalizantes da FaetecDivulgação

Publicado 26/07/2024 17:57

Duque de Caxias - Termina nesta sexta-feira (26) o período de matrículas para cursos de Qualificação Profissional da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec). Os interessados em se capacitar para o mercado de trabalho podem procurar uma das unidades da rede para conferir a disponibilidade de vagas e realizar a matrícula. Entre as opções, estão cursos na área de informática, idiomas, beleza e serviços de manutenção; oferecidos na capital do Rio, Baixada Fluminense e demais regiões do Estado.



Na Faetec Duque de Caxias - Unidade Olavo Bilac, por exemplo, a rodada de cursos anterior recebeu uma grande procura pelo curso profissionalizante em Operador de Computador por pessoas com mais de 50 anos. O resultado disso foi a criação da turma de Operador de Computador Sênior, focada em reduzir a exclusão digital e composta por alunos que desejam expandir seus conhecimentos na área de Informática.



Professora do curso, Aline Mendonça explica que:

"A tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para conectar pessoas e ampliar horizontes. Além disso, ao compartilhar conhecimentos sobre informática, você estará capacitando os alunos a se tornarem mais independentes e confiantes no uso da tecnologia, o que pode ter um impacto significativo em suas vidas diárias”.



O curso de Operador de Computador tem duração de 20 semanas e permite que os alunos tenham o primeiro contato com computador, aprendendo diferentes recursos como o uso de softwares utilizados em escritórios, processadores de texto, planilhas eletrônicas, apresentações gráficas, internet e conhecimentos básicos de computação.



Uma das alunas mais novas da turma, Ana Cláudia Venâncio dos Santos, de 54 anos, destaca que o curso a fez expandir seu olhar para a aprendizagem, e tudo que já aprendeu vai ser usado em seu novo emprego.



“Imagino que para quem já sabe como usar todos os recursos do computador, pode parecer besteira, mas para a minha turma tem sido muito bom aprender tudo isso. Temos descoberto coisas novas a cada dia. Temos muita vontade de aprender e ter conhecimento. Através da Internet, a gente viaja para qualquer canto do mundo e isso é muito bom”, afirma a aluna Ana Cláudia.



Para se matricular, é preciso comparecer à unidade com os documentos: identidade; CPF; comprovante de residência (conta de luz, água ou telefone); comprovante de escolaridade compatível com o pré-requisito do curso pretendido; e comprovante de curso de qualificação ou experiência profissional na área, exigidos como pré-requisito do curso pretendido, caso haja. Todos os pré-requisitos e orientações se encontram no edital, disponível em www.faetec.rj.gov.br.