Netinho Reis (MDB) oficializa candidatura para Prefeitura de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 28/07/2024 21:09 | Atualizado 28/07/2024 21:14

Duque de Caxias - Mais de 10 mil pessoas lotaram a quadra da Grande Rio, no Centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, para a maior convenção política da história da cidade, neste domingo (28). O ato serviu para oficializar a candidatura de Netinho Reis (MDB) a prefeito do município. Ele terá como vice, Aline do Aureo, esposa do deputado federal Aureo Ribeiro.

A coligação do MDB na majoritária vai reunir treze partidos: Solidariedade, AGIR, Cidadania, Democracia Cristã, PDT, PL, Podemos, PMN, Progressistas, PRD, PSDB, PSD e Republicanos.

"Estou pronto para transformar Duque de Caxias. É hora de sonhar grande e trabalhar juntos para um futuro extraordinário", disse o jovem empresário.

Netinho pertence a uma família influente na política local: é sobrinho-neto do atual prefeito, Wilson Miguel (MDB), e sobrinho do ex-prefeito Washington Reis (MDB), que hoje ocupa o cargo de secretário estadual de Transportes no governo de Cláudio Castro (PL). O clã Reis também conta com o endosso do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na última semana, o apoio político de Bolsonaro impulsionou a candidatura de Netinho Reis. Tanto a indicação do ex-presidente quanto do tio Washington Reis fizeram com que o percentual de votos de Netinho subisse de 26% para 32%. O levantamento foi feito pela Quaest entre os dias 20 e 23 de julho, por meio de questionários estruturados. A pesquisa foi encomendada pela Rádio Tupi e registrada na Justiça Eleitoral com o número RJ 03281/2024, no dia 19 de julho de 2024.

