Leite materno beneficia mães e filhos, afirmam especialistasAgência Brasília

Publicado 31/07/2024 17:05

Duque de Caxias - O Dia Mundial da Amamentação (01/08) é o pontapé inicial para o Mês do Aleitamento Materno, época em que a Prefeitura de Duque de Caxias realiza uma série de ações de promoção, apoio e incentivo dessa atividade benéfica para os bebês e as mães. Uma delas será o 3º Encontro de Segurança Alimentar e Nutricional, que terá como tema “Interface da Segurança Alimentar e Nutricional com o Aleitamento Materno”. O evento ocorrerá no dia 14 de agosto de 2024, às 13h30, no Auditório do Hospital Moacyr Rodrigues do Carmo, e será organizado pela Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional de Duque de Caxias (CAISAN-DC).

No dia do encontro será dada continuidade à Campanha Intersetorial de arrecadação de potes de vidro com tampa de plástico (ex: pote de café solúvel). O material arrecadado será doado para o Banco de Leite Humano Enfermeira Margareth Magalhães Costa e Silva, localizado no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), também conhecido como Hospital de Saracuruna. Os potes são usados para o recolhimento de leite das doadoras.

No encontro acontecerá uma roda de conversa mediada por Patrícia Lima, enfermeira da área técnica do aleitamento materno, docente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e doutora em Bioética.

O evento é aberto aos membros do poder público e aos grupos ou movimentos sociais e a quantidade de vagas é limitada. Para participar é necessário se cadastrar neste link: https://eventos.duquedecaxias.rj.gov.br/caisan2024. A quantidade de vagas é limitada.

O Banco de Leite Humano Enfermeira Margareth Magalhães Costa e Silva é um equipamento público que funciona 24 horas por dia, inclusive nos feriados e fins de semana. Ele realiza a coleta de leite de mães que produzem acima da necessidade do seu bebê, além de fazer o controle de qualidade e da distribuição do leite humano destinado a recém-nascidos com baixo peso ao nascer e/ou prematuros.

O Banco também dá assistência às mulheres com dúvidas ou dificuldades como: dor, sangramento, leite empedrado, inflamação do tecido mamário e outros problemas decorrentes do processo de amamentação. A doação de leite materno é um ato de solidariedade e não tem quantidade mínima nem máxima para doar. Depende apenas da produção da mulher.