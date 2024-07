Restaurante do Povo de Caxias já serviu mais de 2 milhões de refeições - Divulgação

Publicado 31/07/2024 17:10

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, em parceria com a Defensoria do Estado do Rio de Janeiro vai realizar nesta sexta-feira (02), ação social para a população em situação de rua.

A iniciativa tem por objetivo oferecer serviços como: isenção para documentos, atendimento à violação dos Direitos Humanos, banho social, entre outros. A ação acontecerá no Restaurante do Povo, localizado na Rua Frei Fidélis, s/nº, centro do município, de 9h às 16h.