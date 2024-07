Iniciativa viabiliza oficinas paralímpicas para alunos em Caxias - Divulgação

Iniciativa viabiliza oficinas paralímpicas para alunos em Caxias Divulgação

Publicado 31/07/2024 17:18

Duque de Caxias - Os Jogos Olímpicos começaram em Paris e, paralelamente, uma escola municipal de Duque de Caxias tem mostrado o quanto o esporte é transformador e inclusivo. Trata-se da parceria firmada entre a Secretaria Municipal de Educação e o Instituto Incluir para promover acesso de alunos com deficiência aos espaços sociais por meio de oficinas esportivas paralímpicas, no contraturno escolar.

Iniciativa viabiliza oficinas paralímpicas para alunos em Caxias Divulgação

O lançamento do projeto intitulado Brasil Diversidade – Novos valores II aconteceu no dia 08 de julho, na Escola Municipal Santo Agostinho, em Xerém, onde ficará durante 12 meses, podendo ser prorrogado. A expectativa é, ainda, ampliá-lo para outras unidades. A iniciativa conta com incentivos da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e aprovação na Lei Federal de Incentivo ao Esporte.

“Os alunos são protagonistas de qualquer projeto que a SME venha desenvolver. E quando a gente encontra profissionais que pensam na inclusão é ainda mais gratificante para nós. É um projeto que já deu certo”, destacou a subsecretária Pedagógica, Arlene Cavalini, acompanhada da diretora do Departamento de Programas e Projetos Educacionais da SME, Ariana Rabelo.

Iniciativa viabiliza oficinas paralímpicas para alunos em Caxias Divulgação

“Estamos gerando oportunidade para que todos, independente da deficiência, possam ser de fato incluídos não só nas atividades esportivas e culturais, mas também na sociedade. Poder trazer o Instituto Incluir para a cidade de Duque de Caxias, para essa escola, é um grande orgulho para nós. Por meio do Instituto, a gente ainda trouxe o projeto Literatura Acessível, que alcançou outras escolas da rede”, disse a secretária de Cultura do Estado, Danielle Barros.

O projeto Brasil Diversidade oferece oficinas, três vezes por semana, de duas modalidades paralímpicas: Bocha adaptada e Parabadminton. Ao todo, estão sendo beneficiados 50 alunos com diferentes tipos de deficiência. Além da atividade física adaptada, o projeto oferece atendimento nutricional, assistência social, acompanhamento psicológico e atenção às famílias de cada participante, com distribuição mensal de cesta básica.

Iniciativa viabiliza oficinas paralímpicas para alunos em Caxias Divulgação

“Eu e o meu neto estamos muito felizes com essa oportunidade. É muito difícil encontrar por aqui um esporte adaptado para ele, que é cadeirante. Tenho certeza que ele terá um excelente desempenho. Só tenho a agradecer”, comemorou Marilda Silva, que é avó do aluno Carlos Eduardo da Silva, de 9 anos.

Para a gestora de Projetos e Parcerias do Instituto Incluir, Camila Freitas, o diferencial do projeto é prestar assistência de forma mais ampla.

“A gente visa fazer a diferença na vida dessas crianças e suas famílias. Vamos detectar talentos não só para o esporte, mas também para a vida. Temos uma equipe de profissionais multidisciplinar que, além de ensinar as modalidades paralímpicas, vão prestar atendimentos sociais e de saúde para os alunos e seus familiares”, explicou.