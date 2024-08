Zito - Reprodução redes sociais

ZitoReprodução redes sociais

Publicado 31/07/2024 18:16 | Atualizado 31/07/2024 20:55

Duque de Caxias - A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Duque de Caxias investiga o caso de Elaine Nogueira de Souza, ex-companheira de José Camilo Zito dos Santos Filho, candidato a prefeito de Duque de Caxias pelo PV, que protocolou um pedido de medida protetiva após alegações de agressões verbais e físicas. De acordo com a Polícia Civil, o caso está sob sigilo. Zito nega todas as acusações (leia abaixo o posicionamento do político).

No boletim de ocorrência, Elaine narra que, no último dia 6 de julho, quando, durante uma conversa sobre o tratamento médico da filha, Zito teria proferido ofensas a Elaine. Após o episódio, ela pediu ajuda da irmã para esclarecer a situação. Durante a conversa telefônica, Zito teria se referido a Elaine com palavras depreciativas, como "ignorante" e "burra". A conversa foi gravada em vídeo e seria enviada à delegacia como evidência.

Agressão



No documento, Elaine Nogueira relatou que já havia sido agredida fisicamente por José Camilo em uma ocasião anterior, embora não tenha registrado o boletim de ocorrência. Ela expressou a intenção de representar criminalmente o ex-prefeito e solicitar medidas protetivas para garantir sua segurança e a da filha.

Leia, na íntegra, o posicionamento oficial de Zito:

"É de causar estranheza que um fato como este surja justamente no início de uma campanha eleitoral, logo após uma convenção bem-sucedida (28), com grande apoio popular, em uma das maiores festas democráticas da história da cidade, com mais de 8 mil pessoas. Além disso, as pesquisas atestam a liderança de Zito nas intenções de voto. Tudo leva a crer que existe um interesse político por trás dessa manobra, tão suja a ponto de envolver uma criança de 2 anos. Não existiu nenhum tipo de agressão física, o próprio boletim de ocorrência atesta que não existe qualquer prova. E questionamos como o fato de chamar alguém de “chata” pode ser tratado como ameaça. É claro que a denunciante foi orientada a fazer isso com fins políticos. Diante disso, Zito fará uma denunciação caluniosa contra a denunciante. É um jogo baixo, à altura de quem só quer o mal de Duque de Caxias".