Vila Operária, em Caxias, ganha novo polo da Fundec - Divulgação

Vila Operária, em Caxias, ganha novo polo da FundecDivulgação

Publicado 05/08/2024 17:11

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais (Fundec), informou que, nesta segunda-feira (05/08), foram disponibilizadas vagas remanescentes para os cursos gratuitos presenciais do segundo semestre de 2024 oferecidos pela instituição.

Esta oportunidade é para quem não foi sorteado e para aqueles que não conseguiram se inscrever, mas têm o desejo de ingressar no curso. As inscrições ocorrerão em duas etapas. Nesta segunda (05), é o dia de matrícula para os candidatos inscritos, mas não sorteados. E amanhã (06/08), será o atendimento para matrícula para quaisquer candidatos interessados.

As vagas serão preenchidas em observância à ordem de chegada dos candidatos ao Centro de Ensino onde desejam realizar o curso, portando os seguintes documentos: Original e cópia do RG; CPF; Comprovante de residência; Declaração escolar (comprovante do pré-requisito de escolaridade estabelecido dentro do prazo de validade legal- 30 dias) e Foto 3X4.

Para conhecer mais sobre os cursos e unidades da Fundec, acesse o site: www.fundec.rj.gov.br