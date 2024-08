Bazares verdes promovem práticas sustentáveis em Duque de Caxias - Ana Victória/Divulgação

Publicado 02/08/2024 17:29

Duque de Caxias - Pequenas atitudes diárias podem fazer a diferença para a qualidade do meio ambiente. E é com o objetivo de fomentar boas práticas em prol da natureza que o Projeto EDUC Fase II — desenvolvido pela ONG Guardiões do Mar em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, realizará mais duas edições especiais do Bazar Verde em Duque de Caxias neste mês de agosto. Os eventos, que celebram o Dia de Combate à Poluição, ocorrerão, pela manhã, nos dias 3 e 8 de agosto, no Parque Marilândia e em Jardim Primavera, respectivamente, abertos às comunidades.



Durante as atividades, o público poderá obter itens como roupas, livros, calçados e brinquedos usados. Para “comprar” esses produtos, basta levar unidades de materiais recicláveis, como papelão e plásticos — embalagens de shampoo, detergente, garrafa pet, copo de guaraná, entre outros —, para trocar por cédulas da moeda verde EDUCoin nas “casas de câmbio” instaladas nos locais.

Com a utilização da Moeda Verde, o Projeto EDUC pretende demonstrar, na prática, conceitos como economia circular, redução de resíduos, reaproveitamento de materiais, conservação de recursos hídricos, comércio justo, entre outros valores que podem tornar o mundo um lugar melhor.



“O Bazar Verde tem como objetivo mostrar que todos nós podemos colaborar com a conservação do meio ambiente, seja revendo hábitos, fazendo escolhas mais conscientes ou exigindo políticas públicas em prol da natureza”, ressalta a articuladora socioambiental do Projeto EDUC Fase II, Rosilene Baranda.



"O projeto EDUC Fase II desperta nos moradores a consciência de preservação, a cidadania e o trabalho em grupo. As pessoas passam a entender que precisam cuidar do seu meio, preservar e que o futuro depende do equilíbrio. Mudar hábitos, transformar e o exemplo arrasta", define o coordenador geral do Projeto, Flávio Rabelo.

Palestra para lideranças comunitárias



Ainda como parte da comemoração do Dia de Combate à Poluição, o Projeto EDUC Fase II promoverá, no dia 17/08, das 10h às 12h, uma Oficina de Formação Continuada para Lideranças.

Comunitárias que residam em uma das áreas de atuação do Projeto: Centro de Campos Elíseos, Saraiva, Bom Retiro, Parque Marilândia, Parque Império, Jardim Primavera, Saracuruna e Xerém. A palestra O Papel das Lideranças como disseminadores de informações e boas práticas, frente aos impactos das emergências climáticas - Conservação de Manguezais e o Case da Guanabara será ministrada pelo presidente da ONG Guardiões do Mar e coordenador-geral do Projeto Do Mangue ao Mar, Pedro Belga.

“O objetivo é mostrar às lideranças que os problemas acarretados pelas emergências climáticas atingirão a todos, estando próximo do mar ou não. Informação não ocupa espaço e quanto mais informadas, mais bem preparadas estarão essas lideranças e suas comunidades para fazer frente a essas adversidades”, explica Belga.



Serviço:



Bazar Verde – Parque Marilândia

Data: 3 de agosto

Horário: 10h às 13h

Local: Rua Praça João Pessoa, 429 (Galpão) – Parque Marilândia

Entrada: gratuita

Classificação: livre





Bazar Verde – Jardim Primavera

Data: 8 de agosto

Horário: 10h às 13h

Local: Rua Paulo Torres Quintanilha (Praça do Ômega) – Jardim Primavera

Entrada: gratuita

Classificação: livre



Palestra para lideranças

Data: 17 de agosto

Horário: 10h às 12h

Local: Rua Martiniano de Alencar, 10, Campos Elíseos^

Entrada: gratuita (para lideranças comunitárias das comunidades atendidas pelo Projeto EDUC Fase II e convidados)