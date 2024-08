Segundo o Caged, a abertura de empregos com carteira assinada voltou a ser puxada pelo setor de serviços - Reprodução / Internet

Segundo o Caged, a abertura de empregos com carteira assinada voltou a ser puxada pelo setor de serviçosReprodução / Internet

Publicado 06/08/2024 19:24

Duque de Caxias - A Baixada Fluminense registrou 2.907 novos postos de trabalho no mês de junho. O número é 18% maior que a verificação anterior, em maio. Entre os 14 municípios da região, Duque de Caxias (+1.150) foi o que mais criou vagas de emprego formal. No ranking estadual, a cidade ocupam a 3ª posição. Os dados constam na análise da Firjan feita pela plataforma Retratos Regionais, que tem como base o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

De acordo com o painel regional, 71,5% das novas vagas formais foram direcionadas para o setor de Serviços (+ 2.080). A geração de emprego se distribuiu ainda pelo Comércio (+499), Indústria (+321) e Agropecuária (+11).

“Observamos a região com uma oferta bem diversificada no mercado de trabalho, especialmente em Serviços, que ao longo do ano vem se destacando como setor que mais oferece oportunidades pela Baixada”, enfatiza o presidente da Firjan Caxias e Região, Roberto Leverone.