Publicado 06/08/2024 19:16

Duque de Caxias - Para comemorar o Dia dos Pais, o Caxias Shopping, administrado pela ALLOS, preparou uma campanha especial destacando momentos de parceria, companheirismo e conexão entre pais e filhos. Além disso, a programação gratuita do próximo final de semana promete encantar todas as idades.

No sábado, dia 10/08, das 10h às 16h, o Encontro de Carros Antigos reunirá cerca de 50 veículos raros, vindos diretamente de Teresópolis, no estacionamento B, próximo à portaria principal. Além da exposição de carros, no local do evento, também terávenda de chopp artesanal, petiscos, pipoca e produtos personalizados do Clube Amigos do Antigo. Para animar o encontro, a partir das13h, apresentação de música ao vivo tocando rock, mpb e flashback.

Já no domingo, dia 11/08, as atividades se concentram na Praça de Alimentação. Às 16h, a Gincana Pais e Filhos proporcionará momentos de diversão em família com brincadeiras tradicionais e modernas. Logo depois, às 17h, o show cover de Elvis Presley, com participação especial da cover Amy Winehouse, animará a tarde ao som de grandes sucessos, prometendo fazer todos dançarem.

Para complementar a experiência, o Caxias Shopping oferece diversas opções gastronômicas, incluindo Chopp Brahma Quiosque, Empório do Galeto, EspettoCarioca, Gigante Nordestino, Office Gourmet e Pelicano.

Serviço - Dia dos Pais no Caxias Shopping

Programação:

Dia 10/08

Horário: 10h às 16h - Encontro de Carros Antigo

Local: Estacionamento B

Dia 11/08

Horário: 16h – Gincana Pais e Filhos

Horário: 17h – Show Cover Elvis Presley + Cover Amy Winehouse

Local: Praça de Alimentação

Evento Gratuito