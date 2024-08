Caxias Shopping promove atividades infantis gratuitas durante os domingos - Divulgação

Caxias Shopping promove atividades infantis gratuitas durante os domingosDivulgação

Publicado 01/08/2024 18:09

Duque de Caxias - O Caxias Shopping apresenta a programação de agosto da atração "Domingo Divertido", que vai oferecer uma série de atividades infantis gratuitas todos os domingos do mês, na Praça de Alimentação, a partir das 16h. O empreendimento da Baixada Fluminense proporcionará espetáculos teatrais, oficinas e muitas brincadeiras para entreter as crianças.



Abrindo a programação, no domingo, 4 de agosto, será apresentada a peça teatral infantil "As Lições de Cinderela". No espetáculo, a princesa Cinderela visita a pequena Joana, que está chateada com um novo apelido que ganhou na escola. Com muito carinho, Cinderela tenta convencê-la de não se vingar dos amiguinhos.



No dia 11 de agosto, em celebração ao Dia dos Pais, o Caxias Shopping promoverá a “Gincana Pais e Filhos”. Monitores especializados estarão presentes para auxiliar durante as atividades.



No domingo seguinte, dia 18 de agosto, o espetáculo infantil “Uma Charada para o Homem Morcego” conta a história de um menino muito esperto e apaixonado por histórias em quadrinhos que entra em uma aventura misteriosa com o Homem Morcego e seu inimigo, Charada.



Fechando a programação, no dia 25 de agosto, será a vez da criançada se esbaldar no "Quintal Divertido". A atividade conta com uma equipe de animação que irá conduzir as tradicionais brincadeiras como: corrida do saco, dança da laranja, ovo na colher, dançando junto entre outras.



Para mais informações sobre o "Domingo Divertido", a programação completa está disponível no site caxiasshopping.com.br.



Serviço: Domingo Divertido no Caxias Shopping

Horário: Início às 16h

Local: Praça de Alimentação

Programação:

- 04/08 – Teatro: "As Lições de Cinderela"

- 11/08 – Gincana Pais e Filhos

- 18/08 – Teatro: "Uma Charada para o Homem Morcego”

- 25/08 – Animação: “Quintal Divertido”

Evento Gratuito