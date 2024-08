Prefeito de Caxias participa de congresso municipal de procuradores - Divulgação

Publicado 15/08/2024 20:04

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Wilson Miguel Reis, participou da cerimônia de abertura do VI Congresso de Procuradores Municipais do Estado do Rio de Janeiro, realizada na sede da OAB/RJ. O evento contou com a presença de importantes lideranças da advocacia pública, incluindo o presidente da OAB/RJ, Luciano Bandeira, o presidente da Federação dos Procuradores Municipais do Estado do Rio de Janeiro (FEPROMERJ), Igor Faia, além de diversos representantes da advocacia pública municipal.



Em seu discurso, o prefeito Wilson Reis destacou a importância dos procuradores municipais na administração pública.

“Os procuradores municipais desempenham um papel essencial ao garantir a legalidade e a justiça na gestão dos recursos e nas ações do município. Quero parabenizar especialmente o procurador-geral de Duque de Caxias, Dr. Fabrício Gaspar, por seu trabalho de excelência, que assegura que as decisões sejam sempre tomadas em benefício da população”, afirmou o prefeito.



Durante a cerimônia, a FEPROMERJ homenageou o prefeito Wilson Reis com o título de Embaixador da Advocacia Pública, em reconhecimento ao seu apoio contínuo à categoria. Além disso, o procurador-geral de Duque de Caxias, Dr. Fabrício Gaspar, foi agraciado com o prêmio “Algacir Teixeira de Lima”, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade.



“Recebo este prêmio com imensa gratidão e humildade. Esta honraria não apenas reconhece meu compromisso com a advocacia pública, mas também reflete o esforço coletivo de todos que, diariamente, trabalham com responsabilidade e ética para promover a justiça e o bem-estar social. Agradeço à FEPROMERJ por esta distinção, que me incentiva a continuar lutando por uma advocacia pública cada vez mais comprometida com os interesses da sociedade”, declarou Dr. Fabrício Gaspar.