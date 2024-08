Colégio da PM de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 09/08/2024 10:15

Duque de Caxias - A Secretaria de Estado de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro publicou o edital para a realização do Processo de Seleção, Aprovação e Classificação de candidatos à matrícula no lll Colégio da Polícia Militar, em Duque de Caxias, para o 6º Ano do Ensino Fundamental ll. Serão oferecidas 30 vagas para o ano letivo de 2025.

De acordo com o documento, as inscrições serão realizadas pelo site https://cpm.sepm.rj.gov.br, das 10h do dia 09 de agosto de 2024 às 23h59min do dia 30 de agosto de 2024, considerando o horário oficial de Brasília. Ainda segundo o documento, para efetuar a inscrição é imprescindível o número de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do candidato ou de um dos seus pais ou representante legal.

A data prevista para a realização da prova está marcada para o dia 29 de setembro de 2024 (domingo) e o local para a realização do exame intelectual será informado no cartão de confirmação de inscrição que será disponibilizado no dia previsto no Cronograma de Atividades.