Agosto Lilás em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 15/08/2024 20:10

Duque de Caxias - O Agosto Lilás é o mês de referência na luta pelo fim da violência contra a mulher. A campanha foi criada em alusão à Lei Maria da Penha, sancionada em 07 de agosto de 2006, com o objetivo de alertar a população para a importância da prevenção e do enfrentamento à violência contra a mulher.



Através das secretarias municipais, e com o apoio de instituições parceiras, a Prefeitura de Duque de Caxias vem promovendo, durante todo o mês, ações com o objetivo de divulgar e reforçar a rede de apoio municipal, voltada para todas as mulheres que são vítimas de violência.



Como parte da campanha no município, o Departamento de Atenção à Saúde (DAS/SMS) promoveu, no dia 12 de agosto, no auditório da Prefeitura de Duque de Caxias (Jardim Primavera), a terceira edição do Simpósio Mulher, que marca os 18 anos da Lei Maria da Penha, com o tema “Violência contra a mulher – Não se cale!”. Participaram, como palestrantes, a delegada da DEAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), Dra. Fernanda Fernandes, e a assistente social Ciomara Maria Santos.



Confira os serviços públicos de atendimento e apoio à mulher vítima de violência no município de Duque de Caxias:

- DEAM (Delegacia de atendimento Mulher)

Endereço: Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1204 – Jardim 25 de Agosto (Centro);

- Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes

(Centro de Acolhimento para Adolescentes, Crianças e Mulheres Vítimas de Violência Doméstica)

Endereço: Rod. Washington Luiz, 109 (BR-040) – Jardim Primavera;

- Casa da Mulher Caxiense Ruth Cardoso

Endereço: Alameda Rui Barbosa, Lote 17 - Jardim Primavera;

- Centro Especializado de Atendimento à Mulher Idacilde de Prado Lameu

Endereço: Alameda Rui Barbosa, lote 08, quadra 17 – Jardim Primavera;

- Centro Especializado de Atendimento à Mulher Vera Lúcia Pereira

Endereço: Rua Marechal Floriano, 55 - Jardim Vinte e Cinco de Agosto (Centro);

- CRAESM - Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher

Endereço: Rua 25 de Agosto, Vila Santa Alice – Xerém;

- Centro Especializado de Atendimento à Mulher Vera Lúcia Pereira

Endereço: Rua José de Souza Herdy, n. 878 - Jardim Vinte e Cinco de Agosto (Centro);

- Patrulha Maria da Penha / Guarda Municipal de Duque de Caxias - Telefone: 0800 26 3434;

- Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos

Endereço: Av. Brigadeiro Lima e Silva, n. 1618 - Jardim Vinte e Cinco de Agosto (Centro);

- CDVida - Centro de Defesa da Vida

Endereço: Av. Governador Leonel Moura Brizola, n. 1861, 1º andar, sala 107 (prédio em anexo à Catedral de Santo Antônio).

- Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180

O Ligue 180 é um serviço criado para o combate à violência contra a mulher, a nível nacional, e oferece três tipos de atendimento: registros de denúncias, orientações para vítimas de violência e informações sobre leis e campanhas. A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos é responsável pelo canal de denúncia, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. O contato pode ser por telefone (180), chat online (https://ouvidoria.mdh.gov.br) ou aplicativo de celular, desenvolvido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, do Governo Federal.