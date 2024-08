Silvio Santos vai ganhar estátua no Rio - Divulgação

Silvio Santos vai ganhar estátua no RioDivulgação

Publicado 19/08/2024 16:21

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias vai prestar uma homenagem a Silvio Santos, o maior comunicador da história da televisão brasileira. Uma nova escola municipal bilíngue, será inaugurada no bairro Jardim Leal, além de um complexo cultural, que incluirá uma praça e um centro esportivo, ampliando as oportunidades de aprendizado e de lazer para a região. A nova escola bilíngue, será o coração do complexo, atendendo centenas de crianças e adolescentes com educação de alta qualidade.

Silvio Santos, nascido no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, foi uma figura central na televisão brasileira. Entre suas inúmeras contribuições, destaca-se a fundação do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), em 1981, uma rede que rapidamente se tornou uma das maiores do Brasil, reconhecida por sua programação diversificada, incluindo novelas, programas de auditório e jornalismo.

A nova escola bilíngue e o complexo cultural, em Duque de Caxias, servirão como uma homenagem a contribuição significativa de Silvio Santos para o Brasil.

"Esta homenagem reflete o compromisso da Prefeitura de Duque de Caxias com a melhoria da educação e da qualidade de vida da população, celebrando o legado de Silvio Santos", afirma o prefeito Wilson Reis.