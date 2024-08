Ouvidoria de Duque de Caxias promove encontro com secretarias municipais - Divulgação

Ouvidoria de Duque de Caxias promove encontro com secretarias municipaisDivulgação

Publicado 19/08/2024 16:13

Duque de Caxias - A Ouvidoria Geral do Município de Duque de Caxias promoveu um encontro com representantes das Secretarias Municipais abordando o tema "Tratamento de Manifestações para a Tomada de Decisões". O evento teve como objetivo fortalecer o diálogo entre os órgãos municipais, buscando formas mais colaborativas e eficientes de tratar as demandas apresentadas pelos munícipes.

Durante o encontro, foram discutidas estratégias para aprimorar a comunicação e o fluxo de informações entre a Ouvidoria e as Secretarias, de modo a garantir que as manifestações dos cidadãos sejam tratadas de maneira ágil e eficaz. A aproximação entre os diferentes setores da administração municipal foi destacada como essencial para a melhoria contínua dos serviços prestados à população.

A Ouvidoria Geral do Município demonstrou a necessidade do apoio de todas as Secretarias presentes para reforçar a importância da missão de construir uma administração pública mais eficiente, transparente e responsiva às necessidades da população. O encontro reflete o compromisso da Ouvidoria Geral do Município com a transparência e a participação social, buscando fortalecer a gestão pública através da escuta ativa e do diálogo constante com os cidadãos e os gestores públicos.

Quem precisar pode fazer contato com a Ouvidoria Geral e se manifestar, fazer solicitação, reclamação, denúncia, sugestão, pedido de informação (SIC) e elogio, através dos canais de comunicação:

PRESENCIAL OU CARTA: Alameda Esmeralda, nº 206, Jardim Primavera / Duque de Caxias – RJ. CEP 25.215-260

TELEFONE: (21) 2773-6213

E-MAIL: ouvidoria@duquedecaxias.rj.gov.br

FALA.BR: https://falabr.cgu.gov.br/web/home