Teatro Raul Cortez, em Caxias - Divulgação

Publicado 19/08/2024 16:17

Duque de Caxias - O Teatro Municipal Raul Cortez vai receber, em agosto, a comédia “Cariocaos Rio 40º Graus”. O espetáculo aborda, de maneira irreverente e humorada, os dilemas enfrentados por quem mora na Cidade Maravilhosa.

Já a peça “Naruto Ninjas da Vila da Folha” conta a história do órfão travesso Naruto, que sonha em se tornar o Ninja mais forte da vila onde mora e, assim, ser nomeado Hokage. Porém, no meio do caminho, Naruto vai precisar enfrentar um grupo de vilões que irão invadir a vila com a intenção de capturá-lo para roubar os seus poderes.

A programação de agosto ainda vai contar com espetáculos de graça, com distribuição de senhas uma hora antes na bilheteria do Teatro Raul Cortez.

Fique por dentro da programação completa:

Cores da China

Data: 16 de agosto (sexta-feira)

Horário: 19h

Ingresso: entrada franca (distribuição de senhas uma hora antes)

A Casa Mágica da Gabby

Data: 18 de agosto (domingo)

Horário: 16h

Ingressos: a partir de R$25,00

Cariocaos – Rio 40° Graus

Data: 18 de agosto (domingo)

Horário: 20h

Ingressos: a partir de R$30,00

Orquestra de Violões do Forte de Copacabana

Data: 22 de agosto (quinta-feira)

Horário: 16h

Ingressos: entrada franca (distribuição de senhas uma hora antes)

Marcha para Jesus

Data: 24 de agosto (sábado)

Horário: 18h

Ingressos: entrada franca (distribuição de senhas uma hora antes)

Naruto – Ninjas da Vila da Folha

Data: 25 de agosto (domingo)

Horário: 16h

Ingressos: a partir de R$30,00

Stand Up Comedy Espírita com Thiago Brito

Data: 25 de agosto (domingo)

Horário: 18h30

Ingressos: a partir de R$20,00

A Fofoqueira de Caxias

Data: 30 de agosto (sexta-feira)

Horário: 20h

Ingressos: a partir de R$25,00

Na Minha Época Não Era Bullying – Victor Sarro

Data: 31 de agosto (sábado)

Horários: 18h e 20h

Ingressos: a partir de R$45,00.

Os ingressos estão disponíveis para compra pelo link: https://linktr.ee/Teatroraulcortez. O Teatro Municipal Raul Cortez fica localizado na Praça do Pacificador, S/N, Centro, Duque de Caxias – RJ.

A programação está sujeita a alteração