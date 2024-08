Duque de Caxias inicia campanha de doação de pote de vidro para leite materno - Divulgação

Publicado 19/08/2024 16:26

Duque de Caxias - O auditório do Hospital Municipal Moacyr do Carmoo recebeu 3º Encontro de Segurança Alimentar e Nutricional. No evento houve o reinício da Campanha Intersetorial de arrecadação de potes de vidro com tampa de plástico para armazenamento de leite materno, que começou no ano passado.



O encontro, organizado pela Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional de Duque de Caxias (CAISAN-DC), contou com uma roda de conversa sobre política de Segurança Alimentar e Nutricional com o aleitamento materno, orientada por Patrícia Lima, que é enfermeira da área técnica do aleitamento materno, docente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e doutora em Bioética.



Os potes arrecadados na campanha vão para o Banco de Leite Humano Enfermeira Margareth Magalhães Costa e Silva, localizado no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), também conhecido como Hospital de Saracuruna. Lá, eles serão usados para o recolhimento de leite das mães doadoras.

O Banco funciona 24 horas por dia, inclusive nos feriados e fins de semana. Ele realiza a coleta de leite de mães que produzem acima da necessidade do seu bebê, além de fazer o controle de qualidade e da distribuição do leite humano destinado a recém-nascidos com baixo peso ao nascer e/ou prematuros. Também dá assistência às mães com dúvidas ou dificuldades como: dor, sangramento, leite empedrado, inflamação do tecido mamário e outros problemas decorrentes do processo de amamentação. O Banco de Leite está localizado no HMAPN, na Rod. Washington Luiz 109, BR-040, s/nº - Jardim Primavera – Duque de Caxias.



Veja os locais para a doação de potes de vidro com tampas de plástico:



Secretaria Municipal de Governo:

Alameda Esmeralda, 206 – Jardim Primavera - Duque de Caxias - RJ



Secretaria Municipal de Educação:

Rua Prefeito José Carlos Lacerda, n° 1424 – 25 de Agosto - Duque de Caxias - RJ



Secretaria Municipal de Saúde:

Alameda James Franco, 03 - Jardim Primavera - Duque de Caxias - RJ



Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos:

Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1618 – 25 de Agosto - Duque de Caxias - RJ