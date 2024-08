Netinho Reis é candidato a prefeito de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 22/08/2024 16:32 | Atualizado 22/08/2024 17:00

Duque de Caxias – O Dia Duque de Caxias inicia uma série de entrevistas com os três primeiros colocados nas pesquisas eleitorais para a prefeitura da cidade da Baixada Fluminense. O município é o segundo maior colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro, com mais de 670 mil eleitores aptos a votar. O entrevistado de hoje é o empresário Netinho Reis (MDB). É a primeira eleição do candidato que é sobrinho do ex-prefeito e atual secretário estadual de Transportes e Mobilidade Urbana, Washington Reis.

Entre as promessas de campanha, Netinho pretende instituir o 14º salário para os profissionais da Educação das escolas que atingirem as metas do IDEB. Além disso, o jovem aposta na modernização do sistema de saúde para universalizar o atendimento.

O DIA - Você representa a continuidade da gestão da família Reis. Mesmo assim, pretende fazer algo de diferente?

Netinho Reis - "As gerações se sucedem e se superam. Nosso grupo político tem um legado que melhorou a vida dos moradores de Duque de Caxias. Agora, vou inovar e modernizar a administração pública, com foco em gestão, tecnologia e resultados. Na saúde, por exemplo, temos hospitais modernos e bem equipados, que são referência em todo o estado do Rio. Vou investir na modernização da gestão desses hospitais, com prontuário eletrônico e o aplicativo Saúde Já, pelo qual o morador consegue marcar consultas e acessar exames de casa, pelo telefone, reduzindo as filas nas unidades de saúde. Esse é apenas um dos vários projetos em que a tecnologia vai melhorar a vida dos usuários do sistema de saúde".

Quais propostas para melhorar o ensino das escolas municipais de Duque de Caxias?

"Estive recentemente em Sobral, no Ceará, cidade com a melhor educação do Brasil. Vou usar o exemplo de lá para melhorar o ensino de Duque de Caxias. Começando na primeira infância, vou criar vagas em creches para todas as crianças de nossa cidade, com convênios com creches comunitárias e privadas. Assim, as mães podem trabalhar deixando seus filhos em segurança. Em quatro anos, vou colocar todos os estudantes de Caxias em escolas em tempo integral, com atividades de reforço escolar, esportes, artes e cultura no contraturno. Criança o dia todo na escola fica longe da atração do crime e das drogas.

Vou ampliar o número de escolas bilíngues, que são uma das marcas da gestão de nosso grupo político, para os quatro distritos da cidade, e vamos investir em escolas cívico-militares.

Já para os profissionais de educação, vamos pagar o 14º salário para quem trabalha em escolas que atingirem as metas de melhoria das notas do Ideb. Educação vai ser a grande marca de minha gestão".



O que pretende fazer para melhorar o atendimento nas diversas unidades de saúde da cidade?

"Vamos usar tecnologia e inteligência para melhorar a gestão de nossas unidades de saúde, que são de excelência. Precisamos reforçar o atendimento básico, por meio dos médicos de família, para que as pessoas não tenham que ir às unidades resolver problemas simples. Vamos criar o APP Saúde Já, que já está em desenvolvimento, para que a população possa marcar consultas e exames pelo celular, do conforto de sua casa, sem depender de favor de ninguém. Para reduzir o movimento nos hospitais, também vamos desenvolver um sistema para entregar em casa os medicamentos de uso contínuo que hoje precisam ser pegos nas unidades de saúde. Iremos implementar na cidade um Centro de Atenção ao Autista, no mesmo modelo que visitei em Balneário Camboriú, que é referência internacional, além de um Hospital da Mulher".



Qual seu projeto para a infraestrutura do município?

"Darei continuidade, como a grande prioridade do meu mandato, ao projeto de urbanização de favelas e comunidades, o Bairro Novo. As comunidades serão transformadas em verdadeiros bairros, com os moradores passando a viver em condomínios de apartamentos. Os novos bairros vão ganhar estrutura urbana, escolas, praças, quadras esportivas. Uma vida nova e com dignidade, como já aconteceu na Teixeira Mendes e agora está em andamento na favela do Lixão".



O transporte em Duque de Caxias é motivo de muita reclamação. Como pretende atuar nessa área?

"Vamos levar o Tarifa Zero para toda a cidade. Os ônibus municipais, que levam os bairros aos terminais centrais, serão gratuitos. Também iremos começar a troca da frota por ônibus elétricos, mais confortáveis e menos poluentes. E, junto com a Secretaria de Transportes do estado, vamos trabalhar para melhorar os trens da SuperVia".

Duque de Caxias é o motor da Baixada Fluminense em geração de empregos. O que pretende fazer para atrair mais empresas para o município?

"Duque de Caxias tem em sua localização uma grande vantagem competitiva. Estamos entre a Dutra e a Washington Luís, ao lado do Aeroporto do Galeão e próximo ao porto. Então, vamos continuar investindo muito em logística, com incentivos fiscais para as empresas que se instalarem na cidade e com um forte trabalho de qualificação profissional, em parceria com essas empresas, utilizando a estrutura de nossa Fundec. Também vamos investir muito em segurança. Embora seja uma obrigação do governo estadual, a prefeitura pode fazer muito para ter uma cidade mais segura. E cidades seguras conseguem atrair muito mais investimentos".



Seu slogan diz Renovar com Segurança. É um indicativo de que pretende atuar na área da segurança. De que forma?

"Muito! Segurança pode ser obrigação do estado e da União, mas o prefeito tem muito a fazer. Uma cidade mais limpa e iluminada coíbe a criminalidade. Além disso, vamos armar nossa guarda municipal e ampliar seu efetivo. Já temos 300 câmeras na cidade, agora vamos instalar mais 500, com reconhecimento facial e de placas de veículos, todas conectadas em um sistema de monitoramento ligadas à Polícia Militar. É o programa Olhos da Lei, que também vai utilizar as câmeras privadas para aumentar o monitoramento. Nossa cidade será um exemplo de segurança na Baixada Fluminense".



O que o cidadão caxiense pode esperar do seu mandato como prefeito, caso seja eleito?

"Duque de Caxias já tem uma estrutura invejável, desenvolvida por nosso grupo político. Com muita tecnologia, gestão de qualidade e foco em resultados, vamos fazer de Duque de Caxias a melhor cidade da Baixada Fluminense, com uma qualidade de vida cada dia melhor para todos os seus habitantes, principalmente para quem mais precisa".