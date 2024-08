Fórum Saúde Mental em Duque de Caxias - Divulgação

Fórum Saúde Mental em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 23/08/2024 16:00







O município de Duque de Caxias receberá diversas atividades relacionadas à campanha Setembro Amarelo, mês que é dedicado à conscientização de todos quanto à Prevenção ao Suicídio. O objetivo é desmistificar o preconceito que ainda existe em torno desta doença tão grave e pouco compreendida.



Este ano, o tema da campanha Setembro Amarelo no município é “Posso Ajudar? Não hesite em pedir ajuda” e visa alcançar o maior número de pessoas, oferecendo atividades gratuitas como palestras, dinâmicas de grupo, oficinas, rodas de conversas, entre outras.



Para abrir a programação, a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, através do Departamento de Atenção à Saúde Mental, realizará, no dia 04 de setembro, o XV Fórum de Saúde Mental do município. O evento acontecerá das 13h30 às 17h, no auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (Rod. Washington Luiz, 3200 - Parque Beira Mar - DC).



A participação no XV Fórum de Saúde Mental é gratuita e as inscrições devem ser feitas até 02/09/2024 (ou até completar o limite das 100 vagas disponíveis), através do



Confira a programação:

* 04/09, às 13h30 – Abertura oficial da campanha com a realização do XV Fórum de Saúde Mental de Duque de Caxias – Auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC);

* 05/09, às 14h – Ação na UPH Equitativa;

* ?10/09, às 10h - Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN);

* 11/09, às 10h – Ação no CAPS Imbariê;

* 12/09, às 14h – Ação no Hospital Infantil Ismélia da Silveira;

* 16/09, às 10h – Ação no CAPS AD (Rua Nilo Vieira - Vila Paula);

* 17/09, às 9h – Maternidade Municipal Santa Cruz da Serra;

* 18/09, às 14h – Ação no CAPS IJ – Infantojuvenil (Rua Mal. Floriano, 966 – Jardim 25 de Agosto);

* 18/09, às 9h – Ação na UPH Saracuruna;

* 19/09, às 10h – Ação na UPH Imbariê;

* 19/09, às 14h – Evento no Hospital Infantil de Parada Angélica Padre Guilherme;

* 19/09, às 14h – Ação no CEATA;

* 25/09, às 10h – Ação no CAPS Leslie Sanford Chavin (Rua Mal. Deodoro, 147 - Jardim 25 de Agosto);

* 25/09, às 14h – Ação na UPH Campos Elíseos;

* 26/09, às 9h – Ação na UPH Xerém;

* ?26/09, às 14h – Ação com internos da Fazenda Paraíso;

* 30/09, às 9h – Ação no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC).