Caxias Shopping cria espaço para acolher pessoas com Transtorno do Espectro Autista - Divulgação

Caxias Shopping cria espaço para acolher pessoas com Transtorno do Espectro AutistaDivulgação

Publicado 26/08/2024 17:46

Duque de Caxias - O Caxias Shopping, empreendimento localizado na Baixada Fluminense, criou espaço desenvolvido para acolher pessoas com autismo. A iniciativa tem como objetivo oferecer um local seguro e tranquilo para as pessoas que necessitam se acomodar em um momento de crise. O “Espaço Descompressão” segue ainda alguns cuidados como diminuição do som e das luzes.

Para mais informações acesse: https://caxiasshopping.com.br/fique-por-dentro/espaco-descompressao.htm