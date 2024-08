Wild Robson música para a Praça de Bar dos Cavalheiros, em Caxias - Divulgação

Wild Robson música para a Praça de Bar dos Cavalheiros, em CaxiasDivulgação

Publicado 23/08/2024 16:22

Duque de Caxias - Seguindo o que diz a famosa música de Milton Nascimento, que afirma que todo artista deve estar onde o povo está, o cantor, músico e compositor e escritor caxiense Wild Robson vai interpretar canções autorais na Praça do Bar dos Cavalheiros, bairro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Será no sábado, dia 14 de setembro, a partir das 18 horas. Wild Robson ganhou edital da lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura, por intermédio da Prefeitura de Duque de Caxias.



Multi-instrumentista, Wild Robson criou as canções em estilo Folk, Rock Rural, Clube da Esquina, Pop Leve, Indie e MPB.

"Quero celebrar a diversidade cultural do Brasil, com a MPB que combina influências caipira, americana e europeias e o Folk, com suas raízes nas tradições. Ao trazer o Rock Rural, fundo o rock com elementos da música caipira brasileira e a música do Clube da Esquina traz elementos modernos e eletrônicos no meu EP de estreia 'Historias pra Cantar' . Enfim, quero mostrar um panorama musical variado", explicou Wild, que pretende agradar diferentes gerações e preferências musicais.



O show intitulado 'Wild Robson Solo Acústico' terá duas horas de duração. Será apresentado dentro de uma feira cultural, que envolve várias outras atividades artísticas denominada projeto Folk na Praça, com duração de cinco horas . A estimativa é reunir um público de todas as idades, com a presença de artistas e poetas convidados . Segundo o músico, o objetivo é a inclusão também de um público variado, sem preconceitos.



"A minha carreira solo aconteceu sem querer. Fui passar um tempo no sítio de um primo, quase sem comunicação alguma, levei meu violão e a gaita e, ao ver vagalumes, ouvir o som dos grilos de noite e o canto dos pássaros pela manhã, sons não muito comuns na cidade, minha criatividade e memória afetiva foram ativados. Fiz três canções ali", contou ele, que é conhecido como a Lenda do Underground e ex-líder da Space Bossa, basicamente um projeto musical que é um mix de música eletrônica com Bossa Nova, o músico levou aquele estilo musical a lugares renomados.



Trajetória artística de Wild Robson



A partir de 1989 Wild Robson produziu eventos de música independente em Duque de Caxias e em suas apresentações dar oportunidade a novos artistas locais e de outras regiões. Levou duas vezes a Caxias a banda de Curitiba Charme Chulo e uma vez a banda alemã Stiff. Integrou bandas como a Moon Drinks e Space Bossa, entre outras, fez show na Marina da Glória e no Claro Hall, na Casa da Matriz.



Em junho deste ano, gravou com a banda de Beto Guedes e com o super produtor e músico mineiro Márcio Lomiranda o vídeoclipe da canção de sua autoria 'Onde Senti Que Me Amou', já disponível no YouTube. O filho de Beto, Ian Guedes toca guitarra e violão. O audiovisual é um desenho de animação baseado na obra de Gilberto de Abreu.



Em 'O Amor Vem Depois', teve a participação super especial de Claudio Nucci, que dividiu com ele o violão. Cláudio Nucci, ex- integrante do Boca Livre, é padrinho de Wild Robson na música e no último dia em 7 de novembro lançou a canção 'A Rocha' num novo single com Daniel Martins, ex-baixista do Lobão.



Wild Robson Robson era do selo Caravelas Records distribuído pela Warner Music . Por intermédio do vocalista do banda Cogumelo Plutão Blanch Van Gogh e do baterista Fell Rios, Wild Robson agora pertence ao selo da Holiday Produtora do Rio Grande do Sul distribuído pela Universal Music Virgin Records. Wild Robson está lançando seu novo single Eu Sigo em Paz (O Amor é Eterno) produzido pelo grande produtor musical da Rede Globo Márcio Lomiranda.



Na Literarura Wild Robson lançou o livro Poemas de Uma Lenda com a sinopse do Americano Lee Underwood guitarrista que tocou com a lenda do folk Tim Buckley, o livro basicamente é de letras de músicas compostas por Wild Robson poesias e textos de artistas importantes falando sobre Wild Robson, como Ana Camelo artista plástico e poetiza , Guto Goffi baterista do Barão Vermelho e do Cazuza.



Outros músicos, como Clemente, das bandas Inocentes e Plebe Rude, Ian Guedes também contribuíram com textos para o livro, que tem um ilustração de Gilberto de Abreu, artista plástico que fez a capa do disco do Beto Guedes Sol de Primavera e de outros músicos. A publicação está a venda em lojas como Amazon , Lojas Americanas , Submarino e nas melhores lojas do ramo lançando pela Filos Editora.



A programação do evento será recheada de cultura e arte com o lançamento do livro 'Wild Robson Poemas de Uma Lenda'. No telão os filmes de Wild Robson 'Histórias pra Cantar', dirigido e produzido por Wild Robson, e 'Poemas de Uma Lenda' , o filme do livro produzido por Morillo Carvalho jornalista da Rede Globo de Brasília.



Serviço:

Show 'Wild Robson Solo Acústico' no projeto Folk na Praça

Dia: 14 de setembro, sábado

Horário: 18h às 22h

Endereço: Praça do Bar dos Cavalheiros em Duque de Caxias, Avenida Nilo Peçanha, 1º distrito de Duque de Caxias

Contribua com um 1Kg de alimento não perecível