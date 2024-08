Caxias Shopping promove Feira de Adoção Pet - Divulgação

Publicado 23/08/2024 16:29

Duque de Caxias - Neste sábado, dia 24 de agosto, o Caxias Shopping, em parceria com a ONG Gatinhos da Praça, realiza Feira de Adoção Pet. O evento ocorrerá das 10h às 14h no Parcão, um espaço especialmente projetado no segundo piso do shopping para garantir a socialização e a diversão dos nossos amigos de quatro patas.

Nesta edição, a ONG Gatinhos da Praça trará filhotes resgatados das ruas, todos prontos para encontrar um lar cheio de amor. Se você tem mais de 18 anos e deseja adotar um bichinho, não esqueça de trazer sua identidade, CPF e um comprovante de residência. Todos os candidatos passarão por uma entrevista com os organizadores, assegurando que esses adoráveis pets encontrem lares responsáveis e carinhosos.

O Parcão, onde a feira será realizada, é um espaço pet-friendly que conta com filtro de água para pets, um cantinho pipidog com tapete higiênico e suportes com saquinhos catacaca.

A ONG Gatinhos da Praça, fundada em 2019, tem a missão de resgatar, cuidar e encontrar lares para gatinhos abandonados. E como parte do compromisso com a adoção responsável, a instituição oferece castração gratuita para todos os animais adotados no evento, assim que atingirem a idade mínima para o procedimento.

SERVIÇO – FEIRA DE ADOÇÃO PET CAXIAS SHOPPING

Data: 24 de agosto

Horário:10h às 14h

Local: Parcão, segundo piso do Caxias Shopping