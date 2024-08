Celso do Alba disputa Prefeitura de Duque de Caxias - Divulgação

Celso do Alba disputa Prefeitura de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 24/08/2024 16:42

Duque de Caxias – O último entrevistado dessa primeira rodada de entrevistas com os três primeiros colocados nas pesquisas eleitorais para a prefeitura da cidade da Baixada Fluminense é Celso do Alba (União). Ele concorre pela primeira vez ao cargo, depois de ter sido eleito por três vezes vereador do município, sendo por duas vezes consecutivas eleito presidente da Câmara Municipal. Entre a principal bandeira do político está a melhoria no nível de segurança. Celso promete mais monitoramento por câmeras e a contratação de policiais via Proeis.



O DIA - Você é filho de tradicionais educadores da cidade, quais são suas propostas para a pasta?

Celso do Alba - "Em 2014, foi aprovado pelo Congresso o PNE (Plano Nacional de Educação), que continha 20 metas para serem atingidas em 10 anos. O objetivo era melhorar a qualidade do ensino em todo o Brasil. Passado os 10 anos, Caxias não cumpriu nenhuma delas e por isso tem o pior Ideb do estado. Eleito, quero cumprir todas e, em especial, já no primeiro ano, a que determina que pelo menos 50% dos alunos frequentem a escola em horário integral com três refeições diárias".



O que pretende fazer para melhorar o atendimento na rede municipal de saúde?

"O problema da saúde de Caxias são 30 anos de administrações incompetentes, 70% dos custos da saúde são com o pessoal de bata branca, médicos, enfermeiros e técnicos. Quem mandou em Caxias nos últimos 30 anos, só fez prédios, sem profissionais para atender e, principalmente, sem especialistas. As pessoas vão todo mês nas unidades com crise e nunca saem curadas pois só recebem paliativos. Vou criar, após eleito, o programa Médico Cidadão, este programa vai comprar horários vagos em consultórios particulares de especialistas como Dermatologista, Endocrinologistas e outras especialidades e, com isso, tratar as pessoas até curar e com isso esvazio as unidades que atenderão basicamente emergências".

Celso do Alba disputa Prefeitura de Duque de Caxias Divulgação

Sobre infraestrutura: qual sua proposta para a área?

"Caxias precisa ficar livre de enchentes e vou priorizar as obras de saneamento. Os governos que por aqui passaram só fizeram maquiagem, asfalto fino e pintura de meio fio. Obra importante é aquela que a população não vê, mas se beneficia muito dela".



Algum proposta para melhorar o transporte em Duque de Caxias?

"Irei cobrar das empresas de ônibus uma prestação de serviços digna. Cobram caro a passagem, mas não são cobrados pelo prefeito. Isso não acontecerá na minha gestão".



Duque de Caxias é o motor da Baixada Fluminense em geração de empregos. O que pretende fazer para atrair mais empresas para o município?

"Irei criar áreas de incentivo fiscal. Pretendo despoluir a área da Cidade dos Meninos e construir um polo de logística para atrair empresas. Mas, a principal medida já tomei que foi colocar como vice o deputado Marcelo Dino, um especialista em segurança pública pois o que espanta as empresas de Caxias é a insegurança que assola nossa cidade e espanta os empresários".



O seu vice é reconhecido pela firmeza no tema da segurança pública. Há alguma ideia para diminuir a sensação de insegurança na cidade como, por exemplo, armar a Guarda Municipal?

"Nossa estratégia de segurança pública em Duque de Caxias se baseia em eixos estratégicos fundamentais com o objetivo de promover um ambiente mais seguro, integrando prevenção, repressão e participação comunitária. Temos propostas claras e concretas como: planejamos transformar a Guarda Municipal em uma Guarda Civil Metropolitana, armada e com um aumento de seu efetivo; vamos ampliar o sistema de monitoramento, formando um cerco eletrônico em toda a cidade e utilizando drones com reconhecimento facial, elevando o nível de vigilância e prevenção de crimes; reforço no Programa Proeis, aumentando o número de policiais. Além disso, implementaremos um sistema de gratificações por apreensões de armas e drogas, incentivando ainda mais a atuação dos agentes; combate ao tráfico de armas e drogas; integração das Forças de Segurança e a criação de um Gabinete de Gestão Integrada.

Em resumo, essas medidas são uma combinação de presença policial visível, tecnologia de ponta, integração das forças de segurança e incentivos ao combate ao crime, que juntas contribuirão para uma redução significativa na criminalidade e, consequentemente, uma maior sensação de segurança para a população de Duque de Caxias".

Celso do Alba disputa Prefeitura de Duque de Caxias Divulgação

Você já foi secretário do Meio Ambiente. Essa área terá uma atenção especial durante a sua gestão?

"O progresso passa pelo Meio Ambiente. Duque de Caxias faz parte da Baixada Verde. É o pulmão do nosso estado. Temos que cuidar dos nossos parques, preservar, dar sustentabilidade para eles, fomentar o turismo verde e promover ações de conscientização ambiental, como a coleta seletiva e incentivos para empresas com atuação no mercado do carbono. É uma área que está crescendo muito e que precisa de grande atenção".



O que o cidadão caxiense pode esperar do seu mandato como prefeito, caso seja eleito?

"Caxias sofre há 30 anos na mão das famílias Reis e Zito. Eles enriqueceram e a população ficou mais pobre. Já deu! É hora de mudar para Caxias avançar e melhorar a vida das pessoas. Vou cuidar das crianças, dos jovens, dos adultos e dos idosos. A cidade é importante, mas as pessoas são a prioridade".