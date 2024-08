O investimento do governo federal no pagamento do Bolsa Família neste mês é de R$ 14,12 bilhões - Lyon Santos/MDS

O investimento do governo federal no pagamento do Bolsa Família neste mês é de R$ 14,12 bilhõesLyon Santos/MDS

Publicado 29/08/2024 21:14

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através das Secretarias Municipais de Saúde (SMS) e de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), convoca os beneficiários do Programa Bolsa Família para o segundo acompanhamento do ano de 2024 nas unidades de saúde do município.



O acompanhamento da Saúde é obrigatório para crianças menores de sete anos e todas as mulheres, inclusive gestantes. A SMASDH alerta aos beneficiários que o não comparecimento pode causar o bloqueio do benefício.



Os beneficiários precisam comparecer a uma unidade de saúde da rede municipal duas vezes por ano (janeiro a junho e julho a dezembro). Os documentos necessários para fazer o acompanhamento são: cartão do Bolsa Família; caderneta de vacinas das crianças e a caderneta da gestante (pré-natal).



O Programa Bolsa Família é um programa de transferência de renda com condicionalidades, que tem como um dos seus objetivos ampliar o acesso das famílias aos serviços de saúde. Procure a unidade de saúde mais próxima e evite o bloqueio do seu benefício.



Confira as unidades de saúde que realizam o acompanhamento dos beneficiários em Duque de Caxias:

- Todas as Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF);

- Todas as Unidades Pré-Hospitalares (UPH);

- Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS);

- Hospital Municipal Duque (Policlínica);

- Centro Municipal de Saúde (CMSDC);

- Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher (CRAESM).



Para ter acesso aos endereços das unidades da Rede Municipal de Saúde de Duque de Caxias, acesse o link: https://saude.duquedecaxias.rj.gov.br/unidades-de-saude.php