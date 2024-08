Caxias oferece serviço odontológico gratuitos em mais de 60 unidades - Divulgação

Caxias oferece serviço odontológico gratuitos em mais de 60 unidadesDivulgação

Publicado 29/08/2024 21:05 | Atualizado 29/08/2024 21:43

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, disponibiliza para toda a população serviços de odontologia, básicos e especializados, em mais de 60 unidades da rede. Só no primeiro semestre de 2024, o departamento de Saúde Bucal contabilizou mais de 40 mil atendimentos e mais de 110 mil procedimentos realizados nas unidades do município.

Caxias oferece serviço odontológico gratuitos em mais de 60 unidades Divulgação



O primeiro atendimento, para quem busca ajuda odontológica, é feito através das redes de Atenção Básica e Atenção Primária da SMSDC, que incluem as unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF), Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades Pré-Hospitalares (UPH), além dos polos de serviços itinerantes. Nessas unidades, o paciente tem acesso aos serviços básicos. Após avaliação odontológica e diagnóstico, o paciente poderá ser encaminhado para dar continuidade ao tratamento em uma das quatro unidades do CEO – Centro de Especialidades Odontológicas. O primeiro atendimento, para quem busca ajuda odontológica, é feito através das redes de Atenção Básica e Atenção Primária da SMSDC, que incluem as unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF), Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades Pré-Hospitalares (UPH), além dos polos de serviços itinerantes. Nessas unidades, o paciente tem acesso aos serviços básicos. Após avaliação odontológica e diagnóstico, o paciente poderá ser encaminhado para dar continuidade ao tratamento em uma das quatro unidades do

Entre as especialidades oferecidas nos Centros de Especialidades Odontológicas, estão: endodontia (tratamento de canal), cirurgia buco maxilo (exodontias de sisos, elementos calcificados), periodontia (tratamento gengival), odontopediatria (crianças que necessitam de um atendimento mais específico), estomatologia (identificação de possíveis lesões de cavidade oral), além do atendimento a pacientes especiais (pessoas com deficiência).

Caxias oferece serviço odontológico gratuitos em mais de 60 unidades Divulgação

Confira os endereços dos CEOs no município:

- CEO I (CMSDC): Rua General Argolo, s/nº - Centro; - CEO II (Imbariê): Rua Feliciano Sodré, s/nº (esquina com Venceslau Braz); - CEO III (Prainha): Av. Doutor Manoel Teles (esquina com Av. Henrique Valadares); - CEO IV (Xerém): Terminal Rodoviário, no ponto final de Xerém.



Consultório de Prótese Dentária

Desde agosto de 2023, o município disponibiliza o serviço gratuito voltado para a saúde e reabilitação oral. O Consultório de Prótese Dentária funciona no CRAESM - Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher. O atendimento, através de encaminhamento, acontece de segunda a sexta-feira, das 08 às 16h. O CRAESM está localizado na Rua Vinte e Cinco de Agosto, Vila Santa Alice - Xerém.



Iº Fórum de Saúde Bucal de Duque de Caxias

Na sexta-feira (23/08), o município recebeu o Iº Fórum de Saúde Bucal de Duque de Caxias, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Saúde Bucal. O evento foi realizado no auditório do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN). Durante todo o dia, cerca de 50 profissionais da área participaram de palestras com especialistas, tratando de temas diversos e importantes para o desenvolvimento da Saúde Bucal no município.