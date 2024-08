Bonde do Jack estreia 'Batidas por Minuto' em Duque de Caxias - Wagner Cria1/Divulgação

Publicado 29/08/2024 21:35

Duque de Caxias - O espetáculo “BPM - Batidas Por Minutos" do coletivo Bonde do Jack faz única apresentação no Teatro SESI Firjan de Duque de Caxias no dia 28 de setembro e promete fazer todo mundo dançar. O projeto experimenta a construção de um corpo pulsante a partir da cultura “clubbing" e da dança House, ambas muito famosas na década de 1990.

“Estamos ansiosos para levar essa experiência sensitiva para além do estado do Rio de Janeiro, atingindo outras capitais e, quem sabe, o público internacional. Acreditamos que o pulso do som e o movimento dos corpos podem transcender fronteiras e tocar almas ao redor do mundo”, disse Hugo Oliveira, idealizador do Bonde do Jack, coletivo com quase dez anos de história.

Segundo Tamara Catharino, Diretora Artística do Bonde do Jack, esse será o segundo espetáculo do coletivo que busca trazer a linguagem da dança House como base de criação para uma obra pensada para ser um espetáculo apresentado em teatro.

“O coletivo normalmente trabalha na rua, em espaços públicos e gosta de pensar sobre o território e como habitá-lo. Porém, de alguma maneira, percebemos a importância de ocupar instituições com teatros já que essa cultura tem pouca visibilidade no contexto de arte contemporânea”, explicou.

A criação de um corpo coletivo que pulsa junto

“BPM - Batidas Por Minuto" convida o público para uma imersão do pulso da dança e da música. A tentativa é criar um corpo coletivo que pulsa junto.

“Acredito que esse seja um lindo convite para tempos tão duros e difíceis. Estamos apostando na potencialidade de que todos os elementos que compõem o espetáculo contém algum tipo de pulsação, inclusive os integrantes da plateia”, analisa Tamara Catharino.

Conheça o Bonde do Jack

O Bonde do Jack é um coletivo de arte urbana que fomenta a Cultura House no Rio de Janeiro. Unindo diversão e resistência cultural, o coletivo acessibiliza arte através de debates, festas, workshops, batalhas e espetáculos. O Bonde do Jack tem nome consagrado no mundo artístico da dança além da cultura Hip Hop no Brasil e no exterior, sendo referência na cultura house do país.

Serviço:

BPM - Batidas Por Minutos

Local: Teatro Sesi/Firjan - Rua Artur Neiva, 100, Centro - Duque de Caxias

Data: 28/09/2024 - Quarta-feira

Horário: 20h

Ingressos: Gratuito. Retirada do ingresso na hora.

Duração: 50 a 60 minutos

Classificação etária: 14 anos

FICHA TÉCNICA

Direção Artística: Tamara Catharino

Dramaturgia: Hugo Oliveira

Figurino: Paula Stroher

Fotografia: Wagner Cria

Assistente de Direção e Intérprete Criador: Josh Antonio

Co-Criadora do Projeto e Intérprete Criadora: Milla Mourão

Assistente de Produção e Intérprete Criador: Edson Castro

Intérprete Criadora: Jessica Queiroz

Intérprete Criador: Wagner Cria

Iluminador: Rafael Turatti

Trilha Sonora: Gian Saru

Técnico de Som e Luz: Luiz Fernando Ferreira Motta

Produção Geral: Bonde do Jack