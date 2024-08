Assistência Social de Caxias realiza eleição de representantes - Divulgação

Publicado 29/08/2024 21:23

Duque de Caxias - No dia 14 de agosto, o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de Duque de Caxias realizou a eleição para a escolha dos novos representantes da sociedade civil para o biênio 2024-2026. O evento ocorreu no auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e contou com a participação de diversos segmentos da sociedade.

Foram eleitos representantes de entidades de assistência social, usuários dos serviços socioassistenciais e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Esses representantes irão compor o CMAS durante o novo mandato.

Os representantes eleitos foram:

• Entidades de Assistência Social: Associação Educacional dos Homens de Amanhã (AEDHA) - Casa Abrigo Betel, Centro Integrado de Reabilitação da Baixada (CIREB) e Associação Espírita Caibar Schutel - Mansão da Esperança.

• Usuários dos Serviços Socioassistenciais: Jéssica da Silva Pereira (titular) e Sheila Gomes da Silva Pinto (suplente), Dilson da Silva dos Santos (titular) e Ana Maria de Souza (suplente), Shirley Oliveira Guimarães (titular) e Creusa Silva Alves Coelho (suplente), Antonio Roque de Oliveira (titular) e Neusa Lima dos Santos (suplente).

• Trabalhadores do SUAS: Thamires Xavier Santos Lopes (titular) e Renata Alvarenga Villela (suplente), ambas do Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento (ISBET).

A cerimônia de posse dos novos conselheiros está marcada para o dia 03 de setembro de 2024, às 10h, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DC), localizado na Avenida Perimetral Curupaiti, nº 321-370, Jardim 25 de Agosto.

O CMAS desempenha um papel essencial na política de assistência social, com caráter democrático e descentralizado. Suas principais atribuições incluem a discussão, a definição de normas e a fiscalização dos serviços públicos e privados prestados na área da assistência social. Os conselheiros, como representantes do poder público e da sociedade civil, são responsáveis por definir e deliberar sobre as prioridades dessa política.

Para mais informações, o CMAS pode ser contatado pelo e-mail cmasduquedecaxias@gmail.com ou pelo telefone (21) 2672-6690.