Candidados a prefeito de Duque de CaxiasReprodução

Publicado 02/09/2024 07:00

Duque de Caxias - O Intelligence Pesquisa e Comunicação divulgou pesquisa eleitoral para a Prefeitura de Duque de Caxias. Na avaliação espontânea, Netinho Reis (MDB) aparece na liderança com 22% das intenções de voto. Logo em seguida, aparece Zito (PV) com 20% e Celso do Alba (União) com 7%. No cenário de voto estimulado, a vantagem de Netinho se amplia. O candidato do MDB aparece com 36%. Zito tem 30% e Celso do Alba chega a 10%.

No voto espontâneo, a pesquisa pergunta em quem a pessoa votaria, sem citar nenhum nome. Já na estimulada, os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados.

A pesquisa também indica que, para a maioria, os votos estão consolidados. Dos entrevistados, 61% disseram que o voto é firme e 37% ainda podem mudar. O índice de rejeição também foi levantado na pesquisa. Zito lidera neste quesito com 27%. Netinho tem 20% de rejeição e Celso do Alba tem 18%.



A Intelligence entrevistou 1.100 eleitores entre os dias 28 e 29 de agosto. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o número RJ-06083/2024. A margem de erro estimada é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.



INTENÇÃO DE VOTO ESPONTÂNEO

NETINHO REIS......................22%

ZITO......................................20%

CELSO DO ALBA.....................7%

WESLEY TEIXEIRA...................1%

BRANCO/NULO......................13%

NS/NR.....................................3%



INTENÇÃO DE VOTO ESTIMULADO

NETINHO REIS........................36%

ZITO........................................30%

CELSO DO ALBA......................10%

WESLEY TEIXEIRA......................2%

BRANCO/NULO.........................8%

NS/NR......................................14%