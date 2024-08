Caxias Shopping recebe o Festival Brasa & Breja - Divulgação

Publicado 31/08/2024 11:30

Duque de Caxias - Nos dias 6, 7 e 8 de setembro, o Caxias Shopping será o ponto de encontro para os amantes de cerveja, churrasco e música de qualidade com a primeira edição do Caxias Brasa & Breja. O evento gratuito promete reunir as melhores cervejas artesanais e uma seleção irresistível de carnes na brasa, tudo em um ambiente animado com muito rock 'n' roll no estacionamento do shopping.



Além de uma variedade de expositores especializados, o festival também traz uma programação musical imperdível. Na sexta-feira, 6 de setembro, as atividades começam às 18h, com destaque para a Banda Halted, que sobe ao palco às 20h para um tributo ao Evanescence – a mesma banda que se apresentará no Rock in Rio.

No sábado, 7 de setembro, o evento se estende das 14h às 23h, com as primeiras notas musicais ressoando a partir das 18h. O palco será dominado pela Banda Retrô Vírus, seguida às 21h pela MF Rock Brother, que homenageará a icônica Legião Urbana.



O evento continua no domingo, 8 de setembro, também das 14h às 23h. A partir das 20h, a Banda Hent anima o público com um tributo ao Nirvana, seguida às 21h pela Banda Overdrive, que encerra o evento em grande estilo com um tributo ao Foo Fighters.



Para mais detalhes sobre a programação e outras informações, visite o site oficial do Caxias Shopping.



SERVIÇO - Caxias Brasa & Breja



Data: 6, 7 e 8 de setembro de 2024



Horários:



- 6/09 (sexta-feira) – das 18h às 23h



- 7/09 (sábado) – das 14h às 23h



- 8/09 (domingo) – das 14h às 23h



