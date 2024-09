Vacinação contra Covid em Duque de Caxias - Divulgação

Vacinação contra Covid em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 02/09/2024 17:02

Duque de Caxias - O município de Duque de Caxias segue com a vacinação contra a Covid-19/XBB para pessoas com 60 anos ou mais, crianças até 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias), trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medida socioeducativa e outros grupos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Atualizar a vacinação da covid-19 contra a cepa predominante é fundamental para o controle dos indicadores da doença, assim como acontece anualmente com a gripe. O esquema vacinal completo, incluindo as doses de reforço, quando recomendado, é essencial para evitar formas graves e óbitos pela doença. É necessário aguardar pelo menos três meses, desde a última dose de vacina contra a covid-19, para receber a vacina atualizada contra covid-19/XBB.

A vacinação contra a Covid-19/XBB (Moderna) acontece nas seguintes unidades:

* CMSDC – Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (Rua General Gurjão, s/n. – Centro)

Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Sábado, das 8h às 16h.

* UPH Xerém – UPH Saracuruna – UPH Pilar – UPH Imbariê – UPH Equitativa – UPH Campos Elíseos

Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Sábado, das 8h às 12h.

A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias ressalta que para se vacinar é preciso apresentar documento de identificação com foto, CPF e caderneta de vacinação. Pessoas dos grupos prioritários precisam apresentar laudo médico ou documento comprobatório