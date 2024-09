'As aventuras de Pé de Vento no Dia de Cosme e Damião' volta ao cartaz em Caxias - Divulgação

Publicado 10/09/2024 19:54

Duque de Caxias - Com um resgate de uma das mais emblemáticas tradições do subúrbio carioca, o espetáculo infantil “As aventuras de Pé de Vento no Dia de Cosme e Damião” volta ao cartaz nos lembrando as alegrias de ganhar e distribuir saquinhos de doces no dia dos santos gêmeos. A nova apresentação ocorre no Teatro Firjan SESI Caxias (15/09), no mês em que é celebrada a tradição (a distribuição de doces ocorre no dia 27 de setembro). Com texto de Fátima Colin, a peça retoma a parceria entre a atriz Clara Santhana (idealizadora do projeto), o diretor Isaac Bernat e o produtor Sandro Rabello, iniciada no sucesso musical “Deixa Clarear”, homenagem a Clara Nunes, há 11 anos em cartaz.

Depois de muita pesquisa na literatura, entrevistas a pessoas ligadas a esta tradição e resgate de momentos da própria vida, a autora Fátima Colin criou a história fantástica de Pé de Vento, um menino nascido no sertão da Paraíba que, até então, desconhece os festejos do Dia de Cosme e Damião, e pega carona num redemoinho viajando até o Rio de Janeiro no dia 27 de setembro. Descobre a tradição da distribuição de doces e vive uma aventura repleta de novidades, quando se depara com as belezas e os perigos que envolvem a Cidade Maravilhosa. Entre os entrevistados para a construção da dramaturgia, estão o historiador Luiz Antonio Simas, a escritora Conceição Campos e os professores Luiz Rufino e Ana Rita Ferraz.

Com direção de Isaac Bernat, os atores Clara Santhana e Leandro Castilho, acompanhados do músico percussionista Igor Lemos, atuam, cantam e tocam canções da música popular brasileira ao vivo. A direção musical é de Leandro Castilho, com um repertório que passeia por compositores importantes como Gilberto Gil, Lamartine Babo, Jorge Ben, Toquinho, Vinícius de Moraes, Rita Lee e Paulo César Pinheiro, Arlindo Cruz, compositores da cena contemporânea carioca como Thiago da Serrinha de Alan Rocha e pontos da cultura popular. Samba, xote, galope, sambalanço, pontos de terreiro e rock ‘n’ roll embalam não só a criançada como os adultos. E falando de Cosme e Damião não poderia faltar uma citação a Zeca Pagodinho, devoto dos santos, um ícone desta tradição.

“O Dia de Cosme e Damião é uma festa coletiva, um momento de muita alegria, de muita doçura mesmo. Qual a criança não gosta de doce, de brincadeira, de estar com outras crianças? Quisemos trazer esse clima festivo para o espetáculo, junto com histórias do nosso folclore e músicas divertidas e de grande qualidade da nossa MPB, tanto antigas quanto novas”, descreve a atriz Clara Santhana.

Ficha Técnica:

Texto: Fátima Colin

Direção: Isaac Bernat

Direção musical: Leandro Castilho

Idealização e Pesquisa: Clara Santhana

Elenco: Clara Santhana e Leandro Castilho

Músico convidado: Igor Lemos

Direção de movimento: Clara Santhana e Leandro Castilho

Figurino: Wanderley Gomes

Cenário: Dóris Rollemberg

Iluminação: Aurélio de Simoni

Confecção bonecos: Alexandre Guimarães

Fotos Arte: João Saidler

Arte gráfica: Luciana Mesquita

Fotos de Cena: Dalton Valério

Filmagem: Pedro Murad

Costureira figurino: Selma Franklin

Costureira cenário: Ângela Santana

Cenotécnico: Coreia Santos

Assessoria de Imprensa: Racca Comunicação

Produção Executiva: Márcio Netto

Direção de Produção: Sandro Rabello (Diga Sim! Produções)

Realização: Diga Sim! Produções e Naine Produções

Serviço 2:

Data: 15 de setembro

Teatro Firjan SESI Caxias: Rua Artur Neiva, 100 - Circular, Duque de Caxias

Telefone: (21) 2737-8362

Dia e horário: domingo, às 16h.

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada)

Duração: 50 minutos

Lotação: 204 pessoas

Classificação etária: Livre

Venda de ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/97396