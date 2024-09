Baile Dançante do Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 05/09/2024 16:56

Duque de Caxias - Na próxima segunda-feira, 9 de setembro, das 17h às 21h, o Caxias Shopping convida para mais uma edição do tradicional Baile Dançante. Realizado na Praça de Alimentação, o evento gratuito transforma o local em uma vibrante pista de dança, reunindo pessoas de todas as idades para uma noite repleta de música, alegria e descontração.

O Baile Caxias Shopping, que ocorre na segunda segunda-feira de cada mês, oferece um ambiente acolhedor e animado, onde os participantes podem dançar ao som de uma banda ao vivo e de um DJ, que garantem uma trilha sonora variada e contagiante. Para aqueles que querem aprimorar seus passos, dançarinos profissionais estarão presentes para acompanhar o público, ensinando coreografias e conduzindo ritmos variados.

Funcionamento do feriado de 7 de setembro

No sábado, feriado de 7 de setembro, as lojas e quiosques do Caxias Shopping vão funcionar das 10h às 22h. A Praça de Alimentação e Área de Lazer das 10h às 23h.

Serviço - Baile Caxias Shopping

Data: 09 de setembro (segunda segunda-feira de cada mês)

Horário: 17h às 21h

Local: Praça de Alimentação

Evento Gratuito