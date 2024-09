Duque de Caxias realiza cerimônia de posse de novos conselheiros - Divulgação

Publicado 10/09/2024 19:47

Duque de Caxias - O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de Duque de Caxias realizou a cerimônia de posse dos conselheiros governamentais e da sociedade civil eleitos para o biênio 2024-2026. O evento aconteceu no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Duque de Caxias e contou com a presença do secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Janyr Menezes, que oficializou a posse dos novos conselheiros.

O CMAS é um órgão colegiado que reúne representantes do governo e da sociedade civil para discutir, regulamentar e fiscalizar a prestação de serviços socioassistenciais no município, sejam eles estatais ou não estatais. A criação dos conselhos municipais de assistência social está prevista na Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742/1993).