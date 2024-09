Teatro Raul Cortez - Divulgação

Publicado 11/09/2024 17:36

Duque de Caxias - O Teatro Municipal Raul Cortez, em Duque de Caxias, vai receber, na programação do mês de setembro, o espetáculo “KD O Show”, da dupla de comediantes cariocas Kwesny e Daniel Lopes. Os humoristas vão trazer histórias do cotidiano brasileiro no subúrbio do Rio e na Baixada Fluminense, criando identificação com o público e nostalgia ao fazer uma comparação entre o que é “Raiz” e o que é considerado “Nutella”.



O espetáculo “Romeu e Julieta dos anos 80 – Eduarda e Mônica” mistura a clássica tragédia de William Shakespeare com a canção atemporal de Renato Russo, onde Eduardo e Mônica precisam lidar com as diferentes realidades vividas pelo casal para seguir em frente com o romance.



Já na peça “Carol Delgado em Aquele Que Todos Fazem 30”, a comediante fala da chegada aos 30 e como os planos de casar, ter filhos e um cachorro ao completar a “idade do sucesso” fracassaram. A comédia é direcionada para jovens adultos.

Veja a programação completa:

- Carol Delgado em “Aquele Que Todos Fazem 30”

Data: 12 de setembro (quinta-feira)

Horário: 20h

Ingressos: a partir de R$ 15,00;



- “Romeu e Julieta dos anos 80 – Eduarda e Mônica”

Data: 15 de setembro (domingo)

Horário: 15h

Ingressos: a partir de R$ 60,00;



- 3º Festival de Inverno Isem Pequeno Davi “Os Encantos de Nárnia”

Data: 18 de setembro (quarta-feira)

Horário: 18h

Evento Fechado;



- “De Cria Pra Quebrada” (convida o João Estrella)

Data: 19 de setembro (quinta-feira)

Horário: 20h

Ingressos: a partir de R$ 15,00;



- Emerson Ceará em “Se Acalme”

Data: 22 de setembro (domingo)

Horários: 18h e 20h

Ingressos: a partir de R$ 45,00;



- “Viveiro”

Data: 26 de setembro (quinta-feira)

Horário: 19h

Ingressos: entrada franca (distribuição de senhas uma hora antes);



- “KD O Show” – Kwesny e Daniel Lopes

Data: 27 de setembro (sexta-feira)

Horário: 20h

Ingressos: a partir de R$ 30,00;



Os ingressos estão disponíveis para compra pelo link: https://linktr.ee/Teatroraulcortez



O Teatro Municipal Raul Cortez fica localizado na Praça do Pacificador, S/N, Centro, Duque de Caxias – RJ. A programação está sujeita a alteração.