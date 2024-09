Espetáculo infantil no Caxias Shopping - Divulgação

Espetáculo infantil no Caxias ShoppingDivulgação

Publicado 10/09/2024 20:14

Duque de Caxias - O Domingo Divertido está presente no Caxias Shopping, trazendo uma série de atividades infantis gratuitas que prometem animar os pequenos nos finais de semana. Com uma programação diversificada, o evento oferece espetáculos teatrais e brincadeiras temáticas, proporcionando momentos de diversão e aprendizado para crianças de todas as idades. As atividades acontecem na Praça de Alimentação, sempre a partir das 16h.

No dia 15 de setembro, o espetáculo infantil que ocupa a Praça de Alimentação é "A Cigarra e as Formigas”, trazendo uma nova versão da fábula de La Fontaine. O espetáculo aborda temas importantes como o valor do trabalho e a responsabilidade de cuidar do meio ambiente, de forma lúdica e acessível.

Para mais detalhes sobre o Domingo Divertido, a programação completa está disponível no site [caxiasshopping.com.br](http://caxiasshopping.com.br).



Serviço - Domingo Divertido no Caxias Shopping

Horário: Início às 16h

Local: Praça de Alimentação

Programação:

- 15/09 – Teatro: "A Cigarra e as Formigas"

EVENTO GRATUITO