Multidão acompanha ato de Bolsonaro com Netinho Reis em CaxiasReprodução redes sociais

Publicado 17/09/2024 09:22 | Atualizado 17/09/2024 09:38

Duque de Caxias - Uma nova pesquisa para a Prefeitura de Duque de Caxias aponta vitória de Netinho Reis (MDB) já no primeiro turno com 51% dos votos válidos. Os dados são do instituto Viva Voz. Zito (PV) tem 30% e Celso do Alba (União) aparece com 17%. Votos válidos levam em conta a pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, já desconsiderando brancos e nulos.

No cenário total de voto estimulado, incluindo branco, nulo e indeciso, Netinho aparece com 38,9%, Zito tem 23% e Celso do Alba tem 12,8%. Em outro cenário, o voto espontâneo, quando nenhum nome é apresentado aos eleitores, o sobrinho de Washington Reis é lembrado por 28,9%. Zito aparece com 17,7% e Celso do Alba tem 9,3%.

Rejeição

O instituto também mediu a rejeição dos candidatos e 39,2% disseram que jamais votariam em Zito. Netinho Reis aparece com 15,9% e Wesley Teixeira (PSB) tem 5,8% de rejeição.

O Viva Voz entrevistou 800 eleitores entre os dias 12 e 16 de setembro. A margem de erro é de 3,5% pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o número RJ-07401/2024.

VEJA OS NÚMEROS



INTENÇÃO DE VOTOS VÁLIDOS

NETINHO REIS......................51%

ZITO......................................30%

CELSO DO ALBA.....................17%

WESLEY TEIXEIRA....................2%



INTENÇÃO DE VOTO ESTIMULADO

NETINHO REIS......................38,9%

ZITO......................................23,9%

CELSO DO ALBA.....................12,8%

WESLEY TEIXEIRA....................1,5%

BRANCO/NULO.........................11,3%

INDECISOS…………………………12,4%